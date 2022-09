Etoile Rouge de Belgrade-Monaco: bousculée, l'ASM s'en sort grâce à Embolo

Pour son entrée en lice en Ligue Europa, l’AS Monaco s’en sort très bien à l’extérieur face à l’Etoile Rouge de Belgrade (1-0). Les hommes de Philippe Clement ont peiné à se montrer dangereux et auraient même pu concéder la défaite sans un grand Nübel.

Malgré la courte victoire du week-end dernier lors du derby contre l’OGC Nice (1-0), l’AS Monaco n’a pas montré des signes d'amélioration dans son jeu pour son entrée en Ligue Europa. C’est peu de dire que les Monégasques se sont faits bouger par l’Etoile Rouge de Belgrade et que leur victoire tient presque du miracle (1-0).

En Serbie, les coéquipiers d’Axel Disasi se sont montrés peu dangereux en première période. Leur plus grosse occasion étant une frappe enroulée à la 16e minute de la recrue Mohamed Camara, passée de peu à côté des buts serbes. Titularisé par son coach après avoir été laissé sur le banc de touche face aux Aiglons, Ben Yedder n’a pas eu l’occasion de se montrer décisif et a peu existé dans le jeu. Il faut dire que ce sont surtout les Serbes qui ont eu les plus belles occasions.

Avec l’ancien Nantais Osman Bukari, l’Etoile Rouge dispose de munitions qui font mal. Au duel avec ce dernier, Caio Henrique va passer un moment très dur défensivement face au Ghanéen. Bukari grâce à sa vitesse est même proche d’ouvrir le score après un contre fulgurant, mais un homme a décidé de se muer en sauveur pour son équipe et est parvenu à préserver ses cages avec ses nombreux arrêts: Alexander Nübel.

Performance XXL de Nübel

L’histoire aurait pourtant pu être dramatique pour l’Allemand. Peu avant la pause, l’ancien Bavarois rate totalement sa sortie sur corner, et ne doit son salut qu’à la surprise de Dragovic qui ne s’attendait pas à voir le ballon rebondir sur sa tête. Mais cela ne va pas avoir d’incidence sur la prestation XXL du gardien de Monaco.

Durant le temps fort de l’Etoile Rouge en deuxième période, Nübel a littéralement dégoûté les attaquants adverses. À la 57e minute, Kanga s’essaye de loin à la frappe qui est toute proche de passer juste en dessous des filets, mais l’Allemand détourne du bout des doigts et le cuir rebondit sur la barre transversale.

Quelques minutes plus tard, Katai frappe un coup franc très vicieux au premier poteau. Mais avant que le ballon franchisse intégralement la ligne de but, l'Allemand repousse le cuir. Un nouveau sauvetage qui sera déterminant dans la suite de la rencontre. Personne ne le sait à ce moment, mais un scénario totalement improbable se profile.

Le hold up de Monaco

Totalement dominé dans le jeu, Monaco va profiter d’un scénario très favorable. À la 72e minute, Golovin est déséquilibré dans la surface. L’arbitre n’hésite pas et siffle un penalty logique pour les Monégasques. Entré à la place de Ben Yedder, Breel Embolo frappe en force et ouvre le score pour les siens.

Sous les sifflets du Marakana, celui qui a concédé le penalty Srnic sort abattu. Forcément sonnés par ce coup du sort, les Serbes ont de moins en moins d’occasions et laissent même des espaces dans leur dos. Deux minutes avant la fin du temps règlementaire, Embolo semble fauché dans la surface. Alors qu’il avait sifflé un nouveau penalty pour Monaco, l’arbitre a recourt à la VAR et revient sur sa décision.

Avec ce court succès, les Monégasques entament bien leur campagne européenne et occupent la première place à égalité de points dans le groupe H. À égalité de points avec Ferencvaros qui a remporté son opposition face à Trabzonspor (3-2). Place désormais à la Ligue 1 pour Monaco, confronté à un grand rendez-vous ce dimanche avec la réception de l'Olympique Lyonnais (21h).