Monaco – Lyon : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

C’est le choc de cette septième journée de championnat. L’AS Monaco reçoit Lyon au stade Louis-II. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Monaco – Lyon !

Les joueurs du Rocher ont vaincu Nice (0-1) lors de la sixième journée. Monaco a également débuté la Ligue Europa ce jeudi, en affrontant l’Étoile Rouge pour les phases de groupe. Désormais dixièmes avec 8 points, les hommes de Philippe Clément vont affronter les Gones devant l’arbitre principal, Clément Turpin. La semaine passée, les Lyonnais ont remporté la victoire contre Angers (5-0).

Lacazette, Toko-Ekambi, Lukeba et Dembélé ont su créer les occasions et les concrétiser. Puis, ce mercredi, Lyon a rattrapé le match de la deuxième journée de Ligue 1 contre Lorient, reporté en raison de l’état de la pelouse. Suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Monaco – Lyon !

Regardez en direct le match Monaco – Lyon avec Amazon Prime

Retrouvez le match événement Monaco – Lyon ce dimanche 11 septembre à 20 heures 45. Thibault Le Rol présente l’affiche de la soirée sur la chaîne Le Pass Ligue 1, avant de laisser la place aux commentateurs. Les membres Amazon Prime peuvent souscrire l’offre mensuelle Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois, résiliable à tout moment. Vous pouvez également opter pour l’offre saison au prix de 99 euros par an. Ainsi, vous assistez en direct ou en replay à 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats. Les consultants de renom, dont Thierry Henry et Corine Petit, vous attendent dans les émissions d’avant et après match pour dévoiler les statistiques, les compositions des équipes et vous faire part de leurs pronostics. Enfin, la chaîne Le Pass Ligue 1 vous permet de suivre les matchs joués en simultané via le multiplex présenté par Karim Bennani.

