Francfort-Rangers: violents affrontements entre supporters en marge de la finale

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des incidents dans les rues de Séville, en marge de la finale de Ligue Europa entre Francfort et les Glasgow Rangers ce mercredi soir. Les supporters écossais et allemands se sont violemment affrontés.

La finale de la Ligue Europa entachée d’incidents entre supporters. Ce mercredi soir, un peu plus de deux heures avant la rencontre entre Francfort et les Glasgow Rangers, des fans allemands et écossais se sont affrontés dans les rues de Séville, à proximité du stade Ramón-Sánchez-Pizjuán.

>> Francfort-Glasgow Rangers en direct

Comme le montrent de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias espagnols, les supporters en sont venus aux mains en pleine ville, s’attaquant également au mobilier urbain. D’après la police locale, citée par la presse ibérique, les supporters de Francfort ont attaqué ceux des Rangers alors que ces derniers étaient installés dans un bar.

150.000 fans auraient fait le déplacement à Séville

Plusieurs incidents ont déjà eu lieu, malgré la mobilisation des autorités locales. Selon un communiqué de la police espagnole, une autre bagarre géante a éclaté mardi soir près de la cathédrale de Séville. Un groupe d’environ 200 Allemands s’en est pris à des fans écossais. Avant de se frotter aux forces de l’ordre, en leur lançant notamment des verres, des fusées éclairantes et des tables. Cinq d’entre eux ont été arrêtés pour trouble à l’ordre public et agression.

Alors que le stade Pizjuan compte 42.000 places, les supporters des deux équipes ont débarqué en masse dans le sud de l'Espagne. Juan Carlos Castro Estevez, le commissaire général de la sécurité publique, a annoncé que 100.000 fans des Rangers et 50.000 de l’Eintracht étaient attendus à Séville.