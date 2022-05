Ligue Europa: Trapp offre le sacre à Francfort face aux Rangers

Dans une chaude ambiance à Séville, l’Eintracht Francfort s’est imposé au bout du suspense face aux Glasgow Rangers (1-1, 5 tirs au but à 4) en finale de la Ligue Europa. Mené au score, le club allemand s’en est remis à Santos Borré puis Kevin Trapp lors de la séance de tirs au but pour remporter la deuxième C3 de son histoire.

120 minutes de tension, de combat, de belles actions aussi. Et une séance de tirs au but stressante pour désigner un seul et unique vainqueur. Ce mercredi 18 mai au stade Sanchez-Pizjuan, c’est l’Eintracht Francfort qui s’est montré le plus endurant pour remporter cette finale de la Ligue Europa face aux Glasgow Rangers (1-1, 5 tirs au but à 4).

Tenus en échec à l’issue des 90 minutes réglementaires, les hommes d’Oliver Glasner ont puisé dans leurs réserves pour aller chercher ce titre à l’issue de la séance de tirs au but, grâce notamment à un arrêt décisif de Kevin Trapp devant Aaron Ramsey. Le club allemand soulève ainsi la deuxième C3 de son histoire, après celle soulevée en 1980 contre Mönchengladbach, et disputera la prochaine Ligue des champions.

Aribo, le premier à frapper

Il n’a pas fallu longtemps pour prendre le pouls de cette 51e finale de C3 entre les Rangers et Francfort. Cinq minutes à peine ont suffi, jusqu’au gros choc entre John Lundstram et Sebastian Rode. Sur un pied haut, le premier est venu percuter le crâne du capitaine de l’Eintracht, l’obligeant à se faire soigner, allongé sur le dos, afin de faire cesser l’hémorragie. Une première preuve de l’intensité qu’ont cherché à mettre les deux équipes à Séville.



Ensuite le bloc des Rangers a reculé et, pendant 20 minutes, le vétéran Allan McGregor a vu se multiplier les tentatives allemandes de Kamada (12e), Knauff (20e) ou Kostic (33e). Mais paradoxalement, si ce premier acte a penché pour les hommes d’Oliver Glasner en termes d’occasions (11 tirs à trois), les actions les plus dangereuses ont été à profit de ceux des joueurs de Giovanni van Bronckhorst. Joe Aribo a manqué de peu le cadre sur une frappe à l’entrée de la surface adverse (25e) puis, 10 minutes plus tard, la tête de Ryan Kent a été détournée du bout des gants par Kevin Trapp (35e).

Dos à dos à la pause, les 22 acteurs sont revenus avec l’intention d’en découdre. Surtout les joueurs de Francfort. Portés par tous leurs supporters à Sanchez-Pizjuan, intégralement vêtus de blanc, ils ont bien cru ouvrir le score sur une frappe en pivot de Jesper Lindström mais celle-ci, détournée de justesse par un défenseur des Rangers, passait à quelques centimètres du poteau (48e). Puis sur un ballon en apparence anodin, le match a basculé : Djibril Sow s’est trompé sur sa tête en retrait et le ballon a fusé jusqu’à Aribo, qui est venu tromper Trapp du gauche (1-0, 57e). Son premier but de la compétition, au meilleur des moments pour les Rangers.

Santos Borré et Trapp offrent la C3 à Francfort

Mais dans la lignée de leurs excellentes prestations tout au long de cette C3, Francfort est reparti de l’avant. Après une grosse alerte sur un ballon lobé de Kamada qui retombait au-dessus des filets de McGregor (67e), les Allemands ont trouvé la mire deux minutes plus tard. Sur un centre à ras de terre de la gauche signé Kostic, le Colombien Rafael Santos Borré s'est montré plus prompt que les deux défenseurs des Rangers pour venir placer le bout du pied décisif (1-1, 69e).



Dès lors, les duels ont de nouveau gagné en intensité, allant de pair avec un nombre croissant de fautes. Dans le temps additionnel, la frappe croisée de Kostic au ras du poteau de McGregor est venue faire passer un gros frisson sur l’échine des supporters des Rangers. 90 minutes n’étant pas suffisant pour départager les deux équipes, la prolongation devait permettre de donner le verdict de cette finale. Mais ni Borna Barisic (105e), ni Ajdin Hrustic (108e), ni Ryan Kent (113e), ni Kristijan Jakic (114e) ne sont parvenus à faire trembler les filets adverses. Sans parler de l'ancien portier du PSG Kevin Trapp, monstrueux sur sa ligne dans le money time devant Kent (118e).



Dès lors, seule la séance de tirs au but était en mesure de choisir son vainqueur. Et celle-ci a choisi le club allemand. En arrêtant la tentative d’Aaron Ramsey, Kevin Trapp a propulsé les siens en position favorable, avant que Rafael Santos Borré ne vienne conclure avec sang-froid. L'Eintracht Francfort clôture cette campagne de Ligue Europa en étant invaincu et devient la troisième équipe à remporter la compétition sans connaître la défaite après Chelsea en 2018-2019 et Villarreal en 2020-2021.