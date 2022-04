OL-West Ham: les Hammers chambrent Dembélé après son clin d'oeil

Après la qualification obtenue pour les demi-finales de Ligue Europa au détriment de l'OL, West Ham a chambré sur ses réseaux sociaux Moussa Dembélé. L'attaquant lyonnais avait été à l'origine de l'expulsion d'Aaron Cresswell à l'aller et s'était distingué dans la foulée d'un clin d'oeil. Qui n'a pas été oublié par les Hammers.

Moussa Dembélé a pris le retour du boomerang. Ce jeudi, l'OL a été sèchement battu lors du quart de finale retour (3-0) de Ligue Europa au Groupama Stadium face par West Ham, éliminé à ce stade de la compétition. Le club londonien n'a lui pas oublié le clin d'oeil, qu'il a ressenti comme chambreur, de l'attaquant lyonnais et l'a reposté sur ses réseaux sociaux.

>> Ligue Europa: revivez OL-West Ham (0-3)

"Le football a une étrange façon de revenir vous chercher", prévenait Moyes

La semaine dernière lors de la rencontre aller (1-1), Moussa Dembélé avait provoqué l'expulsion avant la pause d'Aaron Cresswell, qui se trouvait en position de dernier défenseur au moment de son intervention. Et avait adressé un clin d'oeil à un coéquipier après cette action décisive. La pique ne semblait pas très claire mais les Londoniens avaient pris ce geste comme une offense.

En conférence de presse samedi dernier, David Moyes, l'entraîneur des Hammers, avertissait Dembélé: "Ce sport a une étrange façon de revenir pour vous rattraper, on ne sait jamais, glissait l'ancien coach de Manchester United. Lorsque vous parlez sur des personnes qui sont à terre, ou lorsque que vous réagissez de certaines manières, cela peut parfois revenir à différents moments et de différentes manières. Le football a une étrange façon de revenir vous chercher. Vous pouvez voir l’action, vous pouvez voir ce qui s’est passé. Malheureusement, c’est arrivé et cela ne nous a pas aidés."

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct la Ligue Europa

Si West Ham s'était retrouvé à 11 contre 10 pendant une période, la formation londonienne avait réussi à obtenir un résultat positif (1-1) avant ce quart de finale retour. Une semaine après, les joueurs de Peter Bosz ont coulé à domicile, eux qui visaient pourtant la victoire finale, dans le sillage du président Jean-Michel Aulas et de sa "vision".

Titulaire à la pointe de l'attaque, Moussa Dembélé n'a pas trouvé la faille lors de ce quart retour. Dixième de Ligue 1, l'OL n'est pas assuré de participer la saison prochaine à une compétition européenne et n'a été à la hauteur qu'une demi-heure face au sixième de Premier League. Les Gones retrouveront le Groupama Stadium ce dimanche (17h05), avec la réception de Bordeaux pour la 32e journée du championnat.