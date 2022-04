OL: après la claque contre West Ham, Bosz ne se sent pas menacé

Au micro de RMC Sport, quelques minutes après l’énorme désillusion de l’OL contre West Ham en quart de finale retour de Ligue Europa (0-3, 1-1 à l’aller), Peter Bosz a assuré qu’il sentait encore la confiance de Jean-Michel Aulas, son président.

La saison de l’OL prend décidément une très mauvaise tournure, mais Peter Bosz assure garder la confiance de son président. Ce jeudi soir, quelques minutes après la claque reçue contre West Ham en quart de finale retour de Ligue Europa (3-0, 1-1 à l’aller), le coach lyonnais a assuré au micro de RMC Sport qu’il restait très serein concernant son avenir.

"Non, pas du tout, a rétorqué Bosz quand on lui a demandé s'il se sentait en danger. Je sens la confiance de mon président tous les jours. Il faudra gagner des matchs en Ligue 1 (pour se qualifier en Coupe d’Europe)", a-t-il balayé.

"Les joueurs ne me lâcheront jamais"

Malgré le score très sévère, le technicien néerlandais a indiqué que le scénario de la rencontre aurait pu être bien différent si l’OL avait concrétisé ses opportunités en début de match. "On a très bien démarré, avec des occasions pour nous. Après le deuxième but, c’était difficile, juste avant la mi-temps. Le troisième nous a tués juste après la mi-temps. Je veux gagner et là on est dehors. On n’a pas eu de chance avec Karl Toko Ekambi qui touche le poteau, à ce niveau-là, il faut marquer, on ne l’a pas fait", a déploré Bosz sur RMC Sport.

Les joueurs lyonnais l’ont-ils lâché au regard de l’ampleur du score? "Ce n’est pas du tout vrai. Tu dis ça parce qu’il y a 3-0 mais ce n'est pas comme ça, s’est-il agacé auprès d'un journaliste. On avait beaucoup d’absents et on a joué contre une très bonne équipe. Si on marque, tout le monde dit ‘waouh quel match de l’OL’. Les trois buts sont des erreurs, mais il ne faut pas dire que les joueurs ont lâché. A la mi-temps, tous les joueurs étaient dedans. Quand je suis entraîneur, les joueurs ne lâcheront jamais."