Grenade-Manchester United: l'homme nu s'est caché dans le stade pendant 14 heures

Selon la police espagnole, le "streaker" qui a couru sur la pelouse pendant le match remporté par Manchester United contre Grenade était entré dans le stade vers 7 heures et s'est donc caché pendant 14 heures.

Sa patience lui a permis d'avoir son heure de gloire. L'homme qui s'est baladé tout nu sur la pelouse du match Grenade-Manchester United (0-2), jeudi soir en Ligue Europa, s'était caché dans le stade pendant 14 heures. Il s'avère en effet que cet exhibitionniste de 38 ans s'était introduit dès 7 heures du matin dans l'enceinte du Nuevo Estadio de Los Cármenes, alors que le coup d'envoi a été donné à 21 heures.

"Il est entré sur le terrain en sortant d'une bâche, sous laquelle il était caché, a expliqué la police, citée par l'agence de presse Reuters. L'homme est entré dans le stade à 7 heures, après avoir franchi le périmètre de sécurité".

Il prône la "paix"

Bien connu à Grenade, où la police a souvent affaire à lui, Olmo Garcia a fait le show en première période. Avec sa barbe bien fournie, il a déboulé sur le terrain, a pu courir pendant quelques secondes et a même pu réaliser quelques figures acrobatiques. Les stadiers n'ont pas eu de mal à l'intercepter. D'autant que ce chef d'entreprise prône la "paix" et la "pureté" par le naturisme.

Sur un plan plus sportif, Manchester United a donc pris une belle option sur les demi-finales de Ligue Europa avec cette victoire 2-0. Marcus Rashford (31e) et Bruno Fernandes sur penalty (90e) ont inscrit les deux buts des Red Devils, qui vont devoir confirmer jeudi 15 avril à Old Trafford (en direct sur RMC Sport 2 et RMC Story).

Sur le même sujet Résumé : Grenade 0-2 Manchester United - Ligue Europa quart de finale aller

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue Europa