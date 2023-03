Indice UEFA: alerte orange pour la France, menacée par les Pays-Bas

Feyenoord et AZ Alkmaar en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence mettent sous pression la France, qui ne compte plus que sur l'OGC Nice en C4 pour conserver la 5e place à l'indice UEFA.

Le tant redouté parcours (presque) impeccable des clubs néerlandais devient réalité et fait trembler le football français. Les victoires et qualifications de Feyenoord (Ligue Europa) et de l'AZ Alkmaar (Ligue Europa Conférence) mettent la France sous pression au classement de l'indice UEFA, même si l'OGC Nice a su se défaire du Sheriff Tiraspol. Les Pays-Bas peuvent sérieusement envisager de doubler la France et rafler la 5e place si précieuse, la seule après le top 4 à offrir trois places directes pour la Ligue des champions 2024-2025 (et une autre en tour préliminaire). Le Portugal, 7e, est trop loin.

À l'heure actuelle, le classement se présente ainsi:

► 5. France (60.997);

► 6. Pays-Bas (58.900).

► 7. Portugal (55.882)

Nice-Alkmaar en quarts pour donner du répit à la France ?

Pour calculer le coefficient d'un pays, les points rapportés par un club (deux pour une victoire avant tirs au but, un pour un nul, un pour une qualification, zéro pour une défaite) sont divisés par le nombre de clubs initialement engagés en Europe. C'est là où le bât blesse: la France avait six équipes engagées, cinq pour les Pays-Bas (et six pour le Portugal). Mécaniquement, les points engrangés par chaque club néerlandais ont plus de valeur que ceux des clubs français. Une logique encore plus visible depuis que la France n'a plus qu'un représentant. C'est aussi ce qui explique que la menace portugaise n'existe plus, malgré les qualifications du Sporting CP et de Benfica.

En quarts de finale, Feyenoord et AZ Alkmaar peuvent chacun récupérer cinq points avec 100% de victoires et les qualifications. Après calcul, cela fait potentiellement deux points (2.000) pour l'indice des Pays-Bas. Or, l'écart actuel avec la France n'est que de 2.097.

L'OGC Nice peut aussi obtenir cinq points avec un sans-faute en quarts de finale de C4. Mais cela ne ferait que +0.833 pour la France.

Les courbes risquent donc de se croiser pendant les demi-finales s'il y a une qualification néerlandaise et l'OGC Nice risque bien d'être impuissant. Ce qui pourrait finalement pousser le football français à espérer une confrontation Nice-Alkmaar en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence pour que les Aiglons fassent le travail et récupèrent un peu de marge.