Juve-Nantes: Delort pas à 100% et forfait pour le choc

Le FC Nantes a annoncé ce mercredi l'absence d'Andy Delort pour le choc des barrages de Ligue Europa face à la Juventus. L'attaquant des Canaris manquera le match aller ce jeudi à Turin en raison d'un pépin physique.

Recrue phare du mercato hivernal à Nantes, Andy Delort ne jouera pas lors du rendez-vous tant attendu face à la Juventus ce jeudi. L'attaquant recruté à l'OGC Nice en janvier est contraint de déclarer forfait pour le barrage aller de la Ligue Europa contre les Bianconeri.

Après avoir reçu un coup au genou lors du succès des Canaris contre Lorient (1-0) dimanche dernier en Ligue 1, le buteur de 31 ans n'est pas à 100%. Après le forfait d'Ignatius Ganago, endeuillé après la mort de sa fille de cinq ans, c'est un nouveau coup dur pour les Nantais.

Toujours pas de but pour Delort

Arrivé sur les bords de l'Erdre à la fin du mercato, Andy Delort n'a pas encore trouvé le rythme avec Nantes. Après trois sorties de banc, l'ancien de Nice et Montpellier a connu sa première titularisation contre les Merlus lors de la 23e journée de Ligue 1.

Mais l'international algérien n'a toujours pas réussi à marquer son premier but. Pas de chance pour lui, cela ne se fera pas non ce jeudi contre la Juventus. Afin de faire taire le public turinois et de mettre en difficulté la défense de la Juve, Antoine Kombouaré pourra compter sur Evann Guessand, Moses Simon et Mostafa Mohamed.