Lazio-OM: "Séduire sans conclure", le film inédit d’un match aux émotions contrastées

Si l'OM a livré une prestation convaincante jeudi dernier sur la pelouse de la Lazio Rome, l'équipe phocéenne n'a pas réussi à conclure (0-0) lors de cette 3e journée de Ligue Europa. RMC Sport vous propose de revivre la rencontre avec son film inédit.

En déplacement à Rome jeudi dernier pour y défier la Lazio, l'OM a obtenu le nul (0-0) lors de la 3e journées de Ligue Europa. Un troisième de suite dans la compétition, mais qui ne condamne pas pour autant les espoirs des Phocéens de se qualifier pour le tour suivant. La prestation de l'équipe de Jorge Sampaoli a même été convaincante.

Pour Sampaoli, le match "donne de l'espoir pour le futur"

"C'était un bon match, les joueurs l'ont bien préparé, contre une équipe très forte qui venait de battre l'Inter Milan, a analysé ensuite Jorge Sampaoli en conférence de presse. On a été très solides, tranquilles, sauf à la fin de la rencontre où ils ont beaucoup poussé, mais on a aussi eu des occasions, et ce match nul nous donne de l'espoir pour le futur. Les défenseurs ont dû affronter l'un des meilleurs 9 au monde (Ciro Immobile). On aurait pu gagner le match avant la fin, on a eu plusieurs situations."

"Séduire sans conclure", le film inédit proposé par RMC Sport, vous permet de revivre une rencontre aux émotions contrastées. Aligné dans les cages, Pau Lopez a été l'une des satisfactions de la soirée, tout comme Cengiz Ünder, très remuant sur son côté droit même s'il n'a pas trouvé la faille.

Marseille retrouvera la Lazio Rome le 4 novembre prochain, au Stade Vélodrome. Au classement, l'OM est pour l'heure à la 3e position avec 3 points, contre 7 pour Galatasaray et 4 pour le club romain, contre une seule unité pour le Lokomotiv Moscou. En attendant, Dimitri Payet et ses coéquipiers ont rendez-vous ce dimanche (20h45) au Vélodrome, pour le Classique face au PSG, comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Où il faudra montrer plus de réussite face au but pour espérer la victoire.