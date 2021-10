Lazio-OM: un match nul qui "donne de l’espoir" à Sampaoli

L’OM a enchaîné un troisième match nul en Ligue Europa, ce jeudi sur la pelouse de la Lazio Rome (0-0). Après une bonne prestation des Phocéens, Jorge Sampaoli a affiché son optimisme pour la suite du parcours des Marseillais.

Trois matchs, trois résultats nuls, trois points. Si l’OM avait affiché une certaine déception après les partages de points au Lokomotiv Moscou (1-1) et face à Galatsaray (0-0), l’état d’esprit était cette fois différent dans les rangs phocéens après le 0-0 obtenu chez la Lazio Rome. Un club romain considéré comme l’équipe la plus forte du groupe. Un résultat accompagné d’une belle prestation, notamment en première période.

"C'était un bon match, les joueurs l'ont bien préparé, contre une équipe très forte qui venait de battre l'Inter Milan, a souligné Jorge Sampaoli. On a été très solides, tranquilles, sauf à la fin de la rencontre où ils ont beaucoup poussé, mais on a aussi eu des occasions, et ce match nul nous donne de l'espoir pour le futur. Les défenseurs ont dû affronter l'un des meilleurs 9 au monde (Ciro Immobile). On aurait pu gagner le match avant la fin, on a eu plusieurs situations."

Pau Lopez s’affirme dans les buts

Autre satisfaction pour Sampaoli, la prestation de Pau Lopez solide dans les buts. "Pau Lopez a beaucoup progressé depuis sa blessure, je pense que c'est un gardien qui pourra nous apporter beaucoup à l'avenir et nous sommes très contents de sa performance", a salué Sampaoli.

Une sensation partagée par le principal intéressé : « Je me sens bien maintenant, mais il faut encore progresser. C'est un peu différent des deux premiers matches, on a quand même bien joué même si nous n'avons pas été assez efficaces. »