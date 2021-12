Ligue Europa: quels adversaires potentiels pour l'OL et Monaco en 8es ? Tous les qualifiés pour les barrages et la phase finale

A l'issue de la sixième et dernière journée de la phase de groupes disputée ce jeudi, les qualifiés pour les huitièmes de finale et les barrages de la Ligue Europa sont désormais connues. Lyon et Monaco seront les deux représentants français, avec une place déjà acquise pour les 8es.

Fin du suspense. Après six journées, la phase de poules de la Ligue Europa s’est terminée ce jeudi soir. Pour rappel, les huit vainqueurs de groupes, comme l'OL et Monaco, sont automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Des barrages pour l'accès à la phase à élimination directe seront disputés, sous la forme de matchs en aller-retour, avant ces huitièmes entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes classées troisièmes des poules de la Ligue des champions.

Le tirage de ces barrages aura lieu le 13 décembre (13h), à suivre sur RMC Sport. Il concernera donc 16 équipes : les huit deuxièmes de la phase de groupes de la Ligue Europa (têtes de série) et les huit troisièmes de la phase de groupes de la Ligue des champions (non têtes de série). A noter que les clubs d'un même pays ne pourront pas se rencontrer.

Les vainqueurs des huit doubles confrontations des 17 et 24 février rejoindront les huit vainqueurs de groupe de la Ligue Europa en huitièmes. Le tirage de ces huitièmes, qui concernera alors Lyon et Monaco, se tiendra le 25 février.

Les huit vainqueurs de groupes de Ligue Europa, qualifiés pour les 8es :

Lyon

Monaco

Spartak Moscou (Russie)

Eintracht Francfort (Allemagne)

Galatasaray (Turquie)

Etoile rouge de Belgrade (Serbie)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

West Ham (Angleterre)

Les huit reversés de la Ligue des champions en barrages :

RB Leipzig (Allemagne)

FC Porto (Portugal)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Sheriff Tiraspol (Moldavie)

FC Barcelone (Espagne)

Atalanta Bergame (Italie)

FC Séville (Espagne)

Zénith Saint-Pétersbourg (Russie)

Les huit deuxièmes de groupes de Ligue Europa, qualifiés en barrages :

Rangers (Ecosse)

Real Sociedad (Espagne)

Naples (Italie)

Olympiacos (Grèce)

Lazio (Italie)

Braga (Portugal)

Betis Séville (Espagne)

Dinamo Zagreb (Croatie)