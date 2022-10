"Les esclavagistes qataris ne sont pas les bienvenus": la banderole anti-QSI des supporters de Braga

Qatar Sports Investments (QSI), le propriétaire du PSG, a annoncé cette semaine l'acquisition de 21,67% du capital social de Braga. Une arrivée qui ne plaît pas du tout à certains supporters du club portugais.

"Qataris slavers are not welcome." Autrement dit, en version française : "Les esclavagistes qataris ne sont pas les bienvenus." C’est le message qu’ont fait passer des supporters du Sporting Clube de Braga ce jeudi soir lors de leur match de Ligue Europa contre l’Union Saint-Gilloise (3-3). Avec cette banderole, ils ont tenu à réagir à l’arrivée de Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, dans le capital de leur club.

Le Qatar cerné par les polémiques

Lundi, le groupe d'investissement a annoncé la signature d'un accord d'achat d'actions avec Olivedesportos pour l'acquisition de 21,67% du capital social de Braga, actuel troisième du championnat portugais. "Le transfert des actions dont fait l'objet l'accord d'achat doit être confirmé dans un délai de 60 jours et soumis à la vérification d'un ensemble de conditions à la date de la cession effective des actions", a indiqué le Sporting Braga dans un communiqué aux autorités boursières.

Le club du nord du Portugal a ajouté qu’il accueillait "avec enthousiasme l'entrée de QSI dans son actionnariat, certain que la capacité et l'expérience démontrées au niveau international, dans divers domaines, constituent pour le Sporting Braga une valeur ajoutée, permettant la croissance de la marque et de son expansion mondiale". Un enthousiasme pas franchement partagé par les supporters de Braga, alors que le Qatar est cerné par les polémiques à l’approche du Mondial 2022, entre empreinte environnementale, droits des ouvriers, place des femmes et des minorités LGBT+.