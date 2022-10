Mercato: QSI, le propriétaire du PSG, rachète une part de Braga

Qatar Sports Investments, le propriétaire du PSG, a annoncé dans un communiqué l'acquisition de 21,67% du capital social du club portugais de Braga.

Qatar Sports Investments, le propriétaire du PSG, s'implante dans un autre pays. Le groupe d'investissement, à l'origine de plusieurs marques et entreprises sportives de premier plan au niveau mondial, a annoncé la signature d'un accord d'achat d'actions avec Olivedesportos pour l'acquisition de 21,67% du capital social du Sporting Club de Braga, actuel 3e du championnat du Portugal.

"L'exécution de la convention d'achat d'actions a été divulguée à la Commission du marché des valeurs mobilières du Portugal et au marché. La clôture de l'acquisition des actions de SC Braga par QSI aura lieu dans les prochains mois, sous réserve de certaines conditions de clôture", expliquent les deux parties dans un communiqué.

Le Portugal, un "pays fondé sur le football"

Qatar Sports Investments est l'un des groupes les plus importants dans le domaine du sport. Il est surtout connu pour sa gestion du PSG, mais aussi pour la création du premier circuit professionnel de padel, Premier Padel, ainsi que pour ses investissements dans d'autres actifs sportifs.

"Qatar Sports Investments est fier d'investir dans des entreprises et des marques sportives de premier plan dans le monde entier, afin de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Le Portugal est un pays fondé sur le football - avec des fans parmi les plus passionnés et l'un des meilleurs réseaux de talents au monde. Le SC Braga est une institution portugaise exemplaire - avec une histoire prestigieuse, une ambition énorme et une réputation d'excellence sur et en dehors du terrain", a confié Nasser Al-Khelaïfi, le président de QSI, dans un communiqué. En tant qu'investisseur et partenaire, nous sommes impatients de voir le club innover, croître et se développer davantage - à travers les équipes masculines et féminines, ainsi que sur le plan commercial et de la marque, et au sein de toutes les communautés et entreprises qu'il soutient - alors que le SC Braga poursuit son chemin avec ambition."

Braga veut accélérer sa croissance

De son côté, le président de Braga voit d'un bon oeil l'arrivée de QSI au sein du club portugal. Ce qui pourrait "accélérer" la croissance et "l'expansion" des Minhotos. "L'expérience extraordinaire de Qatar Sports Investments - avec son expertise mondiale, sa clairvoyance et son palmarès de résultats extraordinaires dans le sport et les affaires - apportera une valeur énorme et nous aidera à réaliser nos plans ambitieux", a soufflé Antonio Salvador.

Pourtant, le patron du club portugais avait un avis bien différent concernant les nouveaux investisseurs en juillet dernier. "Depuis que je suis arrivé il y a 20 ans, le Sporting Braga est indépendant (...) Nous n'allons faire de partenariat avec personne", confiait-il. Vice-champion du Portugal en 2010, le Sporting Club de Braga a rempli son armoire à trophées ces dernières années avec deux Coupes du Portugal (2016, 2021) et deux Coupes de la Ligue (2013, 2020).