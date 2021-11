Leverkusen-Betis Séville: Moussa Diaby en feu, Fekir voit rouge

Auteur d’un doublé et de deux passes décisives, le Français Moussa Diaby a été le grand artisan du carton du Bayer Leverkusen face au Betis Séville (4-0) jeudi lors de la 4eme journée de Ligue Europa. Nabil Fekir a été expulsé en fin de match.

C’est le plus gros carton de la 4eme journée de Ligue Europa. Le Bayer Leverkusen a surclassé le Betis Séville 4-0 dans un match très animé. Et musclé. Convoqué ce jeudi en équipe de France par Didier Deschamps, Moussa Diaby (2 sélections) a démontré qu’il était en très grande forme en réalisant le plus grand match de sa carrière en Coupe d’Europe. C’est simple, les quatre buts du Bayer portent sa griffe. L’ancien Parisien s’est d’abord chargé d’inscrire les deux premiers (42e, 52e) avant d’offrir les deux autres à Wirtz sur une louche géniale (86e) puis à Amiri (90e).

Fekir expulsé

En face, Nabil Fekir a connu une soirée cauchemardesque. En plus de la fessée, l’ancien Lyonnais a été à l’origine d’un début d’échauffourée en toute fin de match. Une perte de sang froid qui lui coûte un carton rouge, tout comme pour Demirbay côté allemand. Au classement, le Bayer Leverkusen est leader avec trois points d’avance sur l'équipe andalouse.