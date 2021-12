Ligue Europa: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Sturm Graz-Monaco

Assuré de terminer à la première place de son groupe en Ligue Europa, l'AS Monaco se rend en Autriche ce jeudi (18h45), pour y défier le Sturm Graz. Niko Kovac a déjà prévu de faire tourner avec en toile de fond le match ce dimanche face au PSG, en Ligue 1.

Déjà assuré de disputer les huitièmes de finale de Ligue Europa, l'AS Monaco se déplace ce jeudi en Autriche, pour défier le Sturm Graz. "On va jouer avec une belle équipe même si, en fonction de l'évolution du match, je prévois d'effectuer quelques changements, peut-être à la mi-temps", a expliqué Niko Kovac en conférence avant un match dont le résultat n'est pas essentiel puisque Monaco est certain terminer premier du groupe B avant la dernière journée des phases de poule.

La rencontre sera à suivre ce jeudi à partir de 18h45 et sera diffusée sur RMC Sport 1. "Notre équipe sera très forte, a continué Niko Kovac. On n'est pas ici pour faire du tourisme. On est ici pour gagner le match. C'est avant tout un match européen face à une équipe du haut de tableau du championnat autrichien. C'est aussi une grosse opportunité pour certains jeunes, à qui je vais donner du temps de jeu de se montrer. Il me faut trouver le bon équilibre."

Pour Kovac, "c'est une opportunité pour chaque club de gagner de l'argent, des points et du prestige", a-t-il résumé. Si Guillermo Maripan et Youssouf Fofana, suspendus, sont restés à Monaco, tout comme Benoît Badiashile, Cesc Fabregas et Krépin Diatta sont blessés et "Alexander Nübel a été laissé au repos", a précisé Kovac. "Radek (Majecki) sera notre gardien numéro 1, a encore dit Kovac. C'est un jeune et bon gardien en qui j'ai confiance."

Pour l'entraîneur monégasque, "le match contre le Paris SG (dimanche en Ligue 1, ndlr) est dans la tête, c'est sûr." "Mais on veut gagner ici, a-t-il répété. Si ça se passe bien, on fera en sorte de changer nos joueurs le plus rapidement possible durant le match."