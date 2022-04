Ligue Europa: Angelino, Antonio, Kamada... tous les buts de Leipzig-Rangers et West Ham-Francfort

Le RB Leipzig a dû patienter longtemps avant de venir à bout des Rangers (1-0) ce jeudi en demi-finale aller de la Ligue Europa, sur une sublime frappe d'Angelino. Dans l'autre rencontre, l'Eintracht Francfort s'est imposé à Londres face à West Ham (2-1).

Le suspense reste total. En demi-finale aller de Ligue Europa, Leipzig s'est imposé sur le fil sur sa pelouse ce jeudi soir face aux Rangers (1-0), alors que l'Eintracht Francfort est parvenu à dominer West Ham à Londres (2-1). L'affiche de la finale sera connue jeudi prochain.

Leipzig 1-0 Rangers

Il a fallu attendre la 85e minute pour voir l'unique but de Leipzig-Rangers (1-0). Un éclair signé Angelino. Son troisième but de la saison toutes compétitions confondues. Sans doute le plus beau et le plus important. Dans cette partie fermée, pour ne pas dire décevante, l'ancien latéral de Manchester City a délivré les siens d'une sublime volée du gauche à l'entrée de la surface. Il a repris le ballon en première intention, sans se poser de question, à la suite d'un corner frappé par Christopher Nkunku. L'ancien Parisien s'était auparavant procuré une grosse occasion. Leipzig se contentera de cette courte victoire à domicile avant de se déplacer en Ecosse, où l'intensité sera probablement toute autre.

West Ham 1-2 Francfort

Francfort n'en finit plus de surprendre. Bourreau du Barça en quarts, le neuvième de Bundesliga compte bien aller au bout dans cette compétition. Sans complexe, il a réussi un joli coup en venant à bout de West Ham (2-1), qui avait éliminé l'OL au tour précédent. Prêté par le Borussia Dortmund, le jeune ailier allemand Ansgar Knauff (20 ans) a été le premier à dégainer d'un coup de tête, après seulement 49 secondes de jeu. Pas de quoi déstabiliser les Hammers, qui ont égalisé vingt minutes plus tard grâce à Michail Antonio, trouvé par Kurt Zouma sur coup franc (21e). Francfort a su reprendre les commandes sur un mouvement collectif conclu par le Japonais Daichi Kamada, à l'affût pour envoyer au fond des filets le ballon repoussé dans ses pieds par Alphonse Areola (54e). Les locaux ont ensuite eu les munitions pour revenir, mais Francfort a tenu bon.

