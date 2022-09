Ligue Europa: arbitre agressé, cris racistes… Nicosie-Tiraspol interrompu 15 minutes

La rencontre de Ligue Europa entre l’Omonoia Nicosie et le Sheriff Tiraspol (0-3) a été interrompue un quart d’heure après un projectile lancé sur un arbitre et des suspcisions de comportements racistes dans les tribunes.

La rencontre de Ligue Europa entre l’Omonoia Nicosie et le Sheriff Tiraspol (0-3) a bien failli ne pas aller à son terme, jeudi soir. Elle a été interrompue à la 55e minute après qu’un projectile lancé depuis les tribunes a atteint un des arbitres de touche. Certains supporters sont aussi suspectés de comportements racistes. Face à ces agissements, les arbitres ont alors invité les joueurs à rentrer au vestiaire où ils sont restés pendant un quart d’heure. La rencontre a finalement repris et s’est conclue par un large succès moldave.

L’agression de l’arbitre est intervenue après un penalty sifflé en faveur des visiteurs à la suite d’une main involontaire du défenseur Fotis Papoulis. Après consultation du VAR, l’arbitre slovène Rade Obrenovic a désigné le point de penalty, finalement transformé par le Nigérian Iyayi Atiemwen pour le 0-2. Son compatriote Rasheed Akanbi avait ouvert le score dès la deuxième minute. Le Sénégalais Mouhamed Diop a corsé l’addition (76e) quelques minutes plus tard. Les Moldaves démarrent très bien leur campagne européenne un an après avoir fait sensation en Ligue des champions. Ils avaient en effet remporté leurs deux premiers matchs de poule, dont l’un sur le terrain du Real Madrid (1-2), futur vainqueur de la compétition.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Ils retrouveront un adversaire renommé la semaine prochaine avec la réception de Manchester United, pendant que l’Omonoia se déplacera sur le terrain de la Real Sociedad. Le club chypriote devrait faire l’objet de l’ouverture d’un cas disciplinaire de la part de l’UEFA pour ces faits, dénoncés sur le compte Twitter de l’équipe chypriote.

L'Omonoia promet une tolérance zéro contre les coupables

"Nous regrettons d'être contraints de faire cette intervention mais les faits ne nous laissent pas d'autre choix, indique le communiqué. Nous avons remarqué que lors des matchs de la saison en cours, il y a eu des incidents dans les tribunes que nous n'avons pas vus ces dernières années et qui n'ont pas leur place dans la famille Omonia. A commencer par le match de Super Coupe, puis celui avec Gand lors des qualifications pour la Ligue Europa et puis, pire que tout, celui qui a failli entraîner la suspension du match d'ouverture de l'UEFA Europa League. "

"Nous ne nous adressons pas à la grande majorité des fans d'Omonia qui font preuve d'un comportement exemplaire depuis des années, ce pour quoi nous avons été récompensés à plusieurs reprises, poursuit le texte. Nous nous concentrons sur certaines personnes qui, malheureusement, semblent ne pas avoir encore réalisé que les stades ne sont pas un champ de bataille, mais un lieu de joie et de divertissement pour les fans de tous âges, pour les familles et les enfants. (...) Nous n'allons pas permettre à certaines personnes de ruiner notre travail si dur pour construire ensemble. Nous ferons preuve d'une tolérance zéro envers ceux dont le comportement cause des problèmes et insulte Omonia. Leur punition sera immédiate, exemplaire et sans exception."