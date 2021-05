Ligue Europa: Capoue homme du match de la finale

Etienne Capoue (32 ans), milieu international français de Villarreal, a été élu meilleur joueur de la finale de la Ligue Europa remportée par son équipe face à Manchester United (1-1, 11 tab 10), mercredi.

Etienne Capoue a remporté le premier titre de sa carrière à 32 ans, mercredi après la victoire de Villarreal en finale de la Ligue Europa face à Manchester United (1-1, 11 t.a.b. à 10). Le milieu de terrain français a agrémenté ce succès collectif d'une belle récpmpense individuelle: le titre de meilleur joueur du match.

Le joueur a été élu par un panel technique d'observateurs pour sa prestation solide et remarquée malgré un carton jaune récolté à la 54e minute. Il a cédé sa place en toute fin de prolongation (120e+3), assistant depuis le bord du terrain au sacre de Villarreal aux tirs au but.

"Il a été excellent dans son rôle de milieu défensif. Il a sauvé beaucoup de situations et a été la clé de l'approche tactique de Villarreal. Il a été fort dans les duels", a déclaré Dusan Fitzel, représentant le groupe des observateurs techniques, sur le site internet de l'UEFA.

Capoue évolue à Villarreal depuis janvier 2021 après son transfert en provenance de Watford, relégué en deuxième division anglaise l'été dernier. Formé et lancé en pro à Toulouse, le natif de Niort a rejoint Tottenham en 2013 où il a passé deux ans avant de s'engager avec Watford en 2015. Il compte sept sélections en équipe de France entre 2012 et 2013 et avait même marqué lors de sa deuxième cape face à la Biélorussie (3-1), tout comme son grand ami Christophe Jallet.