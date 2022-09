Ligue Europa/Conference League: sur quelles chaînes voir les matchs de Monaco, Nantes, Nice et Rennes

La semaine européenne se poursuit ce jeudi avec le début des poules en Ligue Europa et en Conference League. Quatre clubs de Ligue 1 seront à l'affiche avec Larnaca-Rennes, Etoile Rouge-Monaco ou encore Nantes-Olympiacos et Nice-Cologne.

Après le succès du Paris Saint-Germain contre la Juventus (2-1) et la défaite de l'OM face à Tottenham (2-0), la Ligue des champions laisse sa place à la Ligue Europa et à la Conference League ce jeudi. Et c'est une nouvelle fois sur les chaînes RMC Sport que cela se passe.

>> L'essentiel des matchs de Ligue Europa et de Conference League, c'est sur RMC Sport

Dès 18h45 deux clubs de Ligue 1 disputeront donc leur premier match de la phase de poules. En C4, Nice accueillera les Allemands de Cologne lors d'un premier gros choc. Pas au mieux en championnat, les Aiglons de Lucien Favre tenteront de se relancer sur la scène continentale lors d'un duel à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1.

Au même moment, les joueurs du Stade Rennais voudront éviter le piège tendu par les Chypriotes de l'AEK Larnaca. Une rencontre à suivre en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2.

Nantes retrouve l'Europe, l'AS Monaco revancharde

Reversée des qualifications de la Ligue des champions, l'AS Monaco espère briller en Ligue Europa. Avec un effectif taillé pour l'Europe, le groupe de Philippe Clement peut nourrir de belles ambitions cette saison. Encore faut-il bien négocier un premier déplacement périlleux à Belgrade en Serbie sur le terrain de l'Etoile Rouge. Près de 35.000 supporters serbes seront attendus pour mettre une ambiance de feu. Une affiche à suivre en exclusivité dès 21h sur RMC Sport 1.

La folie des grandes soirées européennes, Nantes ne l'a plus connue depuis mars 2022. A l'époque, les Canaris étaient champions de France en titre. Cette fois, les hommes d'Antoine Kombouaré joueront la Ligue Europa à la faveur d'un sacre en Coupe de France. Pour son retour en Europe, Nantes reçoit les Grecs de l'Olympiacos à la Beaujoire (21h sur W9 et Canal + Foot)

De beaux chocs à l'étrangers

Et pour ceux qui ne veulent pas regarder les clubs de Ligue 1 et préfèrent regarder les cadors étrangers, direction les autres chaînes RMC Sport. Au programme notamment un alléchant match entre Manchester United et la Real Sociedad à Old Trafford (21h sur RMC Sport 2) ou encore un électrique choc entre la Lazio Rome et le Feyenoord Rotterdam (21h sur RMC Sport 4). A 18h45 et à 21h, direction RMC Sport 3 pour voir les deux multiplex du jour et profitez d'un spectacle grandiose.

Le programme TV de la J1 de Ligue Europa et de Conference League

Les matchs de 18h45

Nice-Cologne sur RMC Sport 1

Larnaca-Rennes sur RMC Sport 2

Multiplex sur RMC Sport 3

Zurich-Arsenal sur RMC Sport 4

Ludogoretz-AS Rome sur RMC Sport 5

PSV Eindhoven-Bodo/Glimt sur RMC Sport 6

Fenerbahçe-Dynamo Kiev sur RMC Sport 7

Union Berlin-Union Saint-Gilloise sur RMC Sport 8

Helsinki-Betis Séville sur RMC Sport 9

Malmo-Braga sur RMC Sport 10

Villarrreal-Lech Poznan sur RMC Sport 11

Fiorentina-Riga sur RMC Sport 12

Anderlecht-Silkeborg sur RMC Sport 13

Austria Vienne-Hapoel Beer Sheva sur RMC Sport 14

Hearts of Midlothian-Basaksehir sur RMC Sport 15

Slovacko-Partizan Belgrade sur RMC Sport 16

Ballkani-Cluj sur RMC Sport 17

Les matchs de 21h

Etoile Rouge-Monaco sur RMC Sport 1

Manchester United-Real Sociedad sur RMC Sport 2

Multiplex sur RMC Sport 3

Lazio Rome-Feyenoord sur RMC Sport 4

Ferencvaros-Trabzonspor sur RMC Sport 5

Fribourg-Karabagh sur RMC Sport 6

Sturm Graz-Midtjylland sur RMC Sport 7

Omonia Nicosie-Sheriff Tiraspol sur RMC Sport 8

West Ham-FCSB sur RMC Sport 9

Molde-La Gantoise sur RMC Sport 10

Dnipro-AZ Alkmaar sur RMC Sport 11

Bâle-Pyunik sur RMC Sport 12

Sivasspor-Slavia Prague sur RMC Sport 13

Samrrock Rovers-Djurgardens sur RMC Sport 14

Bratislava-Zalgiris sur RMC Sport 15

Vaduz-Apollon Limassol sur RMC Sport 16

Nantes-Olympiacos sur W9 et Canal + Foot