Monaco: le nouveau centre d’entraînement ultra-moderne inauguré à La Turbie

L’AS Monaco a inauguré son nouveau centre d’entraînement ce lundi à La Turbie, sous les yeux de nombreuses personnalités asémistes mais sans son président Dimitri Rybolovlev. Un outil de travail ultra moderne destiné à accompagner la croissance du club de la Principauté.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, le pilote de Formule 1 Charles Leclerc, le Prince Albert-II... Il y avait du beau monde à l’inauguration du nouveau centre d’entraînement de l’AS Monaco, ce lundi à La Turbie.

Présenté comme un "centre de performance" par le service de communication du club, le nouveau centre flambant neuf – installé contre la roche à la place de l’ancien – a fini de sortir totalement de terre avec la livraison du troisième terrain en herbe et d’une tribune accolée.

Ce complexe de sept niveaux et de 7500m2, qui se veut ultramoderne, est notamment composé d'un data center, d'un centre médical, d'équipements spécialisés pour la récupération et la réathlétisation, d'une salle de réunion et d'un auditorium.

"Ce nouveau complexe répond aux exigences les plus élevées"

Les Monégasques étaient installés déjà depuis plus d’un an dans ce centre qui aura coûté en tout 55 millions d’euros. "Ce nouveau complexe répond aux exigences les plus élevées dans les domaines sportif, technique, médical et autres, a expliqué devant deux cents invités et une quarantaine de journalistes Ekaterina Rybolovleva, la fille du président Dimitri Rybolovlev, excusé pour souci de santé. Les conditions d’entraînement nécessaires ont été créées au centre de performance pour aider notre club à atteindre ses objectifs."

Le staff de Philippe Clement étaient également présent, tout comme quelques joueurs de l’effectif (Wissam Ben Yedder, Alexander Nübel, Axel Disasi, Youssouf Fofana, Guillermo Maripan...) au lendemain du succès des Monégasques à Nice (0-1) en Ligue 1.