Nice: "On m’a dit que c’était plus un 8", l'étrange sortie de Favre sur sa nouvelle recrue Ross Barkley

L'entraîneur de l'OGC Nice Lucien Favre a laissé entendre qu'il avait découvert récemment le poste préférentiel de Ross Barkley, son nouveau joueur, présenté au public dimanche soir avant le derby contre Monaco. A moins qu'il n'ait pas voulu le recruter...

Le joueur n’étant pas qualifié en Coupe d’Europe, la question de son utilisation sur le terrain ne se pose pas encore concrètement à Lucien Favre, mais cela ne saurait tarder. Par chance, le technicien suisse a encore quelques jours devant lui pour potasser le sujet. Car il n’avait pas l’air bien au fait du profil de sa dernière recrue, Ross Barkley, officialisée le week-end dernier.

"On m’a dit que c’était plus un 8", a indiqué en souriant le coach des Aiglons, ce mercredi en conférence de presse, alors qu’on l’interrogeait sur le positionnement de son milieu de terrain, capable de jouer milieu relayeur ou milieu offensif plus axial, dans l’entrejeu.

Favre: "Difficile de dire dans quelle forme il est"

Lucien Favre a-t-il eu vent un peu tardivement de l’arrivée de Ross Barkley ? C’est à se demander... L'entraîneur du Gym n’était pas capable non plus de savoir si l’international anglais serait en mesure de jouer ses premières minutes en Ligue 1 dimanche prochain (15h), sur le terrain d'Ajaccio.

"Je ne peux pas vous le dire, il est arrivé il y a deux jours. Il n’a pas fait de match complet depuis mi-juillet. C’est très difficile, difficile de dire dans quelle forme il est. Il n’a pas fait de match pendant un bon moment. Il s’est entraîné mais les matches, la compétition, le rythme, ça peut manquer."

En quatre ans, Barkley ne s'est jamais imposé à Chelsea, où il n'a disputé qu'un total de 58 matches. Lors de la saison 2020-2021, il avait d'ailleurs été prêté à Aston Villa (1re div. anglaise). Non qualifié pour la Ligue Europa Conférence, il ne fera pas partie du groupe qui accueillera Cologne ce jeudi (18h45) à l’Allianz Riviera.