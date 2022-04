Ligue Europa: corrigé par West Ham, l'OL s'arrête en quarts de finale

Balayé par West Ham ce jeudi en quart de finale retour (3-0), une semaine après son nul à l'aller (1-1), Lyon ne verra pas le dernier carré de la Ligue Europa. Une très grosse déception pour les Gones, qui avaient fait de cette compétition leur principal objectif.

Il n’y aura pas de nouvelle demi-finale européenne pour l’OL. Dans le dernier carré de la Ligue des champions en 2010 et 2020, et de la Ligue Europa en 2017, les Gones ont été sortis par West Ham dès les quarts de finale de la C3. Après le nul frustrant du match aller (1-1), où ils avaient évolué en supériorité numérique pendant une mi-temps, ils ont sombré ce jeudi lors du retour au Groupama Stadium (3-0). Un scénario terrible alors qu’ils avaient fait de cette compétition leur principal objectif, leur planche de salut pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Mais le dixième de Ligue 1 n’aura été à la hauteur qu’une demi-heure face au sixième de Premier League.

Dominateur et efficace au pressing, Lyon a bien démarré devant son public, à l’image de cette tentative de Karl Toko Ekambi venue échouer sur le montant d’Alphonse Areola (5e). Pendant trente minutes, les Hammers ont été privés de ballons, incapables de se sortir de l’eau lyonnais. Mais les Gones n’ont pas su (ou pu) tenir plus longtemps sur ce rythme. Et la reprise de Jarrod Bowen, passée juste à côté des buts de Julian Pollersbeck, titulaire en l’absence d’Anthony Lopes (blessé), a fait passer un premier frisson dans les tribunes (24e). Moins tranchant, l’OL a peu à peu reculé, et a fini par se faire surprendre en deux temps.

Lyon inexistant en seconde période

Une première fois sur coup de pied arrêté, le point fort pourtant identifié des Anglais. Sur un corner rentrant, l’expérimenté Craig Dawson a surgi pour placer son coup de tête (38e). Declan Rice s’est chargé du 2-0 dans la foulée. Celui dont le prix de départ a été fixé à plus de 100 millions d’euros par ses dirigeants a profité d’un renvoi plein axe d’Emerson pour faire le break d’un tir du droit à l’entrée de la surface (44e). Un double KO. Et même un triple KO au retour des vestiaires. Idéalement trouvé par Fornals, encore lui, et bien aidé par la passivité de la défense lyonnaise, Bowen a donné encore plus d’air à son équipe (48e). En face, le coaching de Bosz n’aura rien changé.

Pas même l’entrée à la pause de Lucas Paqueta, annoncé forfait mercredi mais finalement présent grâce à un test négatif au coronavirus de dernière minute. Il aura fallu attendre l'heure de jeu pour voir Moussa Dembélé se montrer enfin dangereux (64e) au cours d'une seconde période durant laquelle l'OL aura donné l'impression de ne plus y croire, d'avoir lâché mentalement. Seul Malo Gusto aura donné du travail à Areola d'une mine du droit (70e). Insuffisant pour faire douter le West Ham de David Moyes, qui affrontera en demi-finale l'Eintracht Francfort, étonnant bourreau du Barça. Pour l'OL, copieusement sifflé au coup de sifflet final, il va vite falloir passer à autre chose. Pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être dans cette saison décidément bien galère.