Ligue Europa: des affrontements en tribunes pendant Leicester-Naples

La fin de la rencontre de Ligue Europa entre Leicester et Naples (2-2) a été émaillée de violents incidents en tribunes, jeudi. La police est intervenue pour contenir les supporters italiens qui voulaient en découdre avec les Anglais.

La rencontre entre Leicester et Naples s’est conclue dans la confusion sur le terrain et dans les tribunes, jeudi en Ligue Europa. Sportivement, les Foxes ont dilapidé leur avance de deux buts en concédant l’égalisation lors d’une fin de match tendue marquée par l’expulsion de Wilfred Ndidi (90e+3). Les hommes de Brendan Rodgers menaient 2-0 grâce à Ayoze Perez (9e) et Harvey Barnes (64e), jusqu'au doublé de Victor Osimhen (69e, 87e).

Cela a aussi chauffé en tribunes, contraignant la police à se positionner en cercle autour du parcage visiteurs. Après le coup de sifflet final, la tension est encore montée d’un cran lorsque les supporters italiens et anglais se sont lancés des projectiles, comme des bouteilles en plastiques.

Des heurts en ville avant le match

Certains ont même tenté d’utiliser leur ceinture comme armes par destination. Une dizaine de fans du Napoli ont tenté de sauter par-dessus la barrière, donnant lieu à des heurts violents avec les forces de l’ordre.

Les violences entre les deux camps avaient déjà éclaté dans la journée avant le coup d’envoi. Plusieurs scènes de bagarres ont émergé sur les réseaux sociaux montrant des fans des deux camps se battre en pleine rue. A l’issue de la rencontre, le club de Leicester a activé un dispositif invitant les fans à quitter le stade du King Power Stadium le plus vite possible afin de permettre à la police de contenir les supporters italiens et de ramener le calme.