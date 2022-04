Ligue Europa: Domenech "plus que pessimiste" pour l'OL contre West Ham

Dans un entretien donné à Ouest-France, Raymond Domenech, ancien joueur et entraîneur de Lyon, explique pourquoi il s'attend à voir les Gones souffrir ce jeudi contre West Ham en quart de finale retour de la Ligue Europa (21h sur RMC Sport 1).

Il sera derrière l’OL. Même sans trop y croire. Ancien joueur (1960-1977) et entraîneur (1988-1993) des Gones, Raymond Domenech aura forcément un œil sur le quart de finale retour de Ligue Europa des hommes de Peter Bosz face à West Ham ce jeudi soir (21h en exclusivité sur RMC Sport 1). Il reconnaît avoir du mal à les imaginer se sublimer devant leur public. "Leur fragilité défensive permanente et ce peu d’impact athlétique m’inquiètent. Pour un match de Coupe d’Europe, l’OL actuellement me paraît fragile", explique-t-il dans un entretien accordé à Ouest-France.

"C'est un peu tout qui cloche"

Tenus en échec à l’aller (1-1) en Angleterre, les Lyonnais sont privés pour ce match retour d’Anthony Lopes, Sinaly Diomandé, Maxence Caqueret, Rayan Cherki ou encore Lucas Paqueta, tous à l’infirmerie. "A un moment, Paqueta masquait les carences dans le jeu mais actuellement il est à la rue et il ne met pas un pied devant l’autre donc Lyon est redescendu encore d’un cran", poursuit Domenech, convaincu que l’OL doit avant tout "retrouver de la sérénité et de la solidité en défense". Seulement dixième de Ligue 1 après 31 journées, son ex-club joue gros avec cette Ligue Europa, devenue une planche de salut dans sa quête d'une qualification européenne l'an prochain.

Une victoire finale changerait totalement le visage de cette saison jusqu’à présent très compliquée. "Je suis plus que pessimiste sur leurs capacités à se qualifier contre West Ham même si jusqu’ici ils ont été plutôt solides, estime toutefois Domenech. Vu ce qu’il s’est passé au match aller, je ne suis pas sûr qu’ils arrivent à s’imposer à domicile où ils sont les moins performants. (…) Cette saison, c’est un peu tout qui cloche. Ils ont une défense fragile, des milieux statiques avec le ballon et des attaquants maladroits qui ne pèsent pas sur les défenses adverses." Au Groupama Stadium, Karl Toko Ekambi et sa bande ont une belle occasion de lui prouver qu'il a tort.