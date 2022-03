Ligue 1: Landreau tacle encore Domenech

Présent dans la liste de Raymond Domenech durant la Coupe du monde 2006, Mickaël Landreau ne garde pas vraiment de bons souvenirs de l’ancien sélectionneur. Au micro de l’émission RMC "Rothen s’enflamme", l’ancien gardien explique ne pas avoir de "rapports" avec l'ex-entraîneur de Nantes.

Impliqué dans "Le Collectif nantais", ayant pour objectif de racheter le FC Nantes, Mickaël Landreau ne fera à coup sûr pas appel aux services de son ancien sélectionneur en Equipe de France, Raymond Domenech. Entraîneur de Nantes le temps de huit matchs la saison dernière, ce dernier n’avait de toute façon pas marqué les esprits.

Interrogé lors de l’émission RMC "Rothen s’enflamme" sur ses liens avec celui qui l’avait convoqué pour la Coupe du monde 2006, Landreau explique ne plus avoir de contacts avec l’homme de 70 ans, tout en écartant la possibilité de travailler avec lui: "Je n’ai plus de rapports. Il est libre de faire ce qu’il veut dans sa vie. Humainement parlant on s’est séparés. Professionnellement, je peux travailler avec lui… en fait non je ne peux pas."

Quand Landreau jugeait "irrationnel" la venue de Domenech à Nantes

Même s’il reconnaît que c’est "un bon tacticien", l’ancien gardien formé chez les Canaris avait fermement critiqué la décision des dirigeants de faire appel à Domenech, pour redresser la barre: "C’est irrationnel ce qui est en train de se passer (…) Côté Waldemar, c’est un énième entraîneur sur la liste depuis 13 ans. Dans la vraie vie, le résultat, on le connaît d’avance, ça ne peut pas fonctionner, ce n’est pas possible."

Le bilan donnera raison à l’ancien coach de Lorient, avec quatre défaites et quatre matchs nuls lors des huit rencontres où il était sur le banc de touche. C’est Antoine Kombouaré qui succède à Domenech quelques semaines plus tard. Un choix payant puisqu’il arrivera à sauver le club. En 2022, le coach nantais a déjà assuré le maintien des siens, et aura l’occasion d’ajouter une ligne au palmarès du club, en remportant la finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice (le 7 mai).