OL-West Ham: Zouma forfait pour le quart de finale retour de Ligue Europa

Blessé à la cheville, Kurt Zouma est forfait pour le quart de finale retour de Ligue Europa contre l'OL, ce jeudi (21h sur RMC Sport 1). Le Français était titulaire au match aller à Londres (1-1).

Les Hammers devront faire sans Kurt Zouma. Le défenseur français de West Ham, titulaire au match aller, est forfait pour le quart de finale retour de Ligue Europa à Lyon ce jeudi (21h sur RMC Sport 1) en raison d'une blessure à une cheville, a indiqué le club londonien, mardi.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue Europa



"Le Français va rester à Londres pour de nouveaux tests et examens médicaux sur sa blessure à une cheville subie lors du match de Premier League contre Brentford, dimanche", expliqué le club dans son communiqué.

Un coup dur pour West Ham

Zouma avait été remplacé après une demi-heure de jeu lors de la défaite (2-0) chez le promu, qui hypothèque sérieusement les chances des Hammers de finir dans les quatre premières places offrant un billet pour la prochaine Ligue des Champions. En Premier League, les Hammers, sixièmes avec 51 points, ont six longueurs de retard sur Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, alors qu'ils ont disputé un match en plus.

Contre Lyon au match aller, West Ham avait concédé le nul (1-1) après avoir joué à 10 pendant toute la seconde période. Les Anglais avaient ouvert le score par Jarrod Bowen à la 52e, avant que Tanguy Ndombele n'égalise à la 66e.