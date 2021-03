Ligue Europa: exploit de Zagreb, qui s'offre une remontada et élimine Tottenham!

C'est l'exploit de ces huitièmes de finale de Ligue Europa: battu 2-0 au match aller, le Dinamo Zagreb a éliminé Tottenham grâce à son succès au match retour ce jeudi (3-0 en prolongation). José Mourinho semble en danger.

Zoran Mamic avait-il un petit écran sur l'exploit de ses joueurs? Condamné à cinq ans de prison pour fraude, le technicien du Dinamo Zagreb a démissionné entre l'aller et le retour du huitième de finale de Ligue Europa de son équipe contre Tottenham. C'est sans lui que le club croate a créé l'exploit en sortant les Spurs, après prolongation (3-0).

José Mourinho fait la moue © RMC Sport

José Mourinho faisait la grimace au coup de sifflet final, tandis que les joueurs du Dinamo célébraient sans retenue. Il y a de quoi. Alors que le club londonien pointe à une très modeste huitième place en Premier League, le rêve d'un sacre européen est désormais effacé. De quoi annoncer une fin de saison bien morne.

Mourinho sur la sellette?

Après une victoire sans trop forcer à l'aller (2-0), les Spurs avaient pourtant sorti du lourd: Harry Kane et Dele Alli devaient porter l'équipe vers les quarts de finale. Mais Tottenham s'est effondré dans la dernière demi-heure, avec un doublé signé Orsic (62e et 83e minutes) envoyant les deux équipes en prolongation. C'est finalement... ce même Orsic qui, avec un triplé, envoie Zagreb en quart.

Un exploit croate qui pourrait bien coûter cher à José Mourinho. Arrivé sur le banc des Spurs en novembre 2019 après le licenciement d'un Mauricio Pochettino à qui l'on reprochait de ne pas avoir gagné de titre, le technicien portugais peine à convaincre, dans le jeu comme dans les résultats. Après une expérience en demi-teinte à Manchester United - qui avait été sacré en C3 sous ses ordres - The Special One a un peu perdu de sa superbe... et peut-être son job.