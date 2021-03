Multiplex Ligue Europa en direct: Arsenal et Tottenham proches des quarts

Tombeurs de l'Olympiacos (1-3) et du Dinamo Zagreb (2-0) à l'aller, Arsenal et Tottenham ont déjà fait un pas vers une qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, tout comme l'AS Rome et Grenade. Des tendances à confirmer ce jeudi, à partir de 18h55 sur RMC Sport.

La compo de l'Olympiacos Jose Sa, Ba, Sokratis, Holebas, Androutsos, Camara, M'Vila, Reabciuk, Masouras, El Arabi, Fortounis Le onze d'Arsenal avec Pepe titulaire Leno, Bellerin, David Luiz, Gabriel, Tierney, Xhaka, Elneny, Pepe, Ceballos, Smith Rowe, Aubameyang Bienvenue sur RMC Sport ! Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce multiplex de Ligue Europa. Au programme de ces huitièmes de finale retour de Ligue Europa : Dinamo Zagreb-Tottenham, Arsenal-Olympiacos, Chakhtior Donetsk-AS Rome et Molde-Grenade. Coups d'envoi prévus pour 18h55.