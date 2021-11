OM: "On doit grandir", l'avertissement de Sampaoli après l’élimination en Ligue Europa

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, était déçu après la défaite face à Galatasaray (4-2), synonyme d’élimination en Ligue Europa. L'Argentin estime que son groupe n'est pas assez mature.

L’Olympique de Marseille quitte la Ligue Europa par la petite porte. Si l’OM conserve encore un espoir de poursuivre son aventure européenne en Europa Conference League, à condition de terminer 3eme de son groupe à l’issue du dernier match face au Lokomotiv Moscou, la Ligue Europa est en revanche terminée. Ce jeudi soir, les Olympiens ont été défaits 4-2 sur la pelouse de Galatasaray et ne peuvent donc plus rêver des 8emes de finale.

"On est déçu, on voulait se battre pour la qualification, c’était notre rêve, a commenté l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli après la rencontre. Malheureusement on loupe cette qualification mais sur les rencontres précédentes, car on a parfois été supérieurs à ces adversaires. Mais ce soir (jeudi) on a eu du mal dans un contexte difficile où on aurait dû avoir plus de lucidité pour supporter la pression adverse."

Ligue Europa: revivez Galatasaray-OM (4-2)

"On doit être plus mature"

Avec un bilan de quatre nuls pour une défaite, l’OM a affiché trop de limites pour pouvoir prétendre avancer dans la compétition. Un triste constat pour Jorge Sampaoli qui a un peu haussé le ton en Turquie : "On a un groupe jeune, qui apprend aussi à se connaître et il faut désormais penser au match de dimanche et se dire qu’on doit grandir rapidement et être plus mature. Si on n’a pas plus d’efficacité dans les deux surfaces de réparation, il est clair que ce projet ne va pas fonctionner." Prochain rendez-vous pour l’OM, dimanche au stade Vélodrome face à Troyes, pour le compte de la 15eme journée de Ligue 1. Avec une efficacité à retrouver.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez la Ligue Europa