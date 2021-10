OM-Galatasaray: après son clash avec Saliba, Diagne donne rendez-vous au retour

Mbaye Diagne (29 ans), attaquant de Galatasaray, a donné rendez-vous aux joueurs de l'OM pour le match retour après des duels houleux, dont le sien avec le défenseur William Saliba, jeudi soir en Ligue Europa.

C’était très chaud sur tous les fronts jeudi au Vélodrome lors de la rencontre entre l’OM et Galatasaray (0-0) en Ligue Europa. En tribunes avec des débordements entre supporters des deux camps, mais aussi sur le terrain avec plusieurs frictions entre joueurs. Mattéo Guendouzi et Patrick Van Aanholt se sont copieusement et longuement insultés après le penalty non sifflé en faveur du Marseillais. Le défenseur néerlandais en a remis une couche sur les réseaux sociaux après le match en se moquant méchamment de l’ancien Lorientais.

Un autre joueur de Galatasaray a poursuivi les hostilités sur les réseaux sociaux: Mbaye Diagne (29 ans). L’attaquant sénégalais s’est, lui, accroché avec William Saliba dans le temps additionnel du match. Tout est parti d’un duel viril au cours duquel Diagne a bousculé l’ancien Stéphanois à plusieurs reprises sans parvenir à prendre le dessus sur son adversaire. Une fois le ballon sorti en touche, les deux joueurs se sont empoignés, provoquant un attroupement sur le bord du terrain.

"On vous attend bientôt chez nous"

Cela a visiblement plu au globe-trotter (il est passé par 12 clubs dont la Juventus et l’AC Ajaccio) qui a posté une photo de son empoignade avec Saliba sur son compte Instagram, en attendant de pied ferme les Marseillais pour le match retour le 25 novembre prochain. "On ramène un point, on vous attend bientôt chez nous", a-t-il écrit en italien. Il a conclu son message en turc: "nous avons les meilleurs fans du monde".

Le retour à Istanbul promet d’être électrique. Jeudi, les choses ont dégénéré en tribunes avec des jets de projectiles entre supporters et l’interruption du match à la 36e minute pendant huit minutes. Cinq interpellations ont eu lieu au Vélodrome et quatre policiers ont été blessés.