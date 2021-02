Ligue Europa: Gattuso s'emporte contre le jeu minimaliste de Grenade

Gennaro Gattuso, entraîneur de Naples, ne digère pas l'élimination de son équipe en Ligue Europa par Grenade, dont il a sèchement critiqué le style de jeu minimaliste et haché.

Battu 2-0 au match aller, Naples n'a pas réussi à inverser la tendance face à Grenade, jeudi lors du 16e de finale retour de la Ligue Europa face à Grenade. Les Napolitains se sont bien imposés (2-1) mais leur victoire n'a pas suffi pour passer au tour suivant. Ils avaient pourtant ouvert le score très rapidement par Piotr Zielinski (3e). Mais Angel Montoro, seul au milieu de trois défenseurs adverses, a égalisé et inscrit ce but si important à l'éxterieur. Malgré une nouvelle réalisation de Fabian Ruiz (59e) et de nombreuses occasions, Naples est resté à quai. A l'issue du match, Gennaro Gattuso a salué la prestation de ses joueurs et démonté le style de jeu des Espagnols.

"Nous avons quelque chose de plus qu'eux"

"Nous avons concédé un but absurde encore aujourd'hui, avec trois contre un dans la surface, a pesté l'entraîneur napolitain au micro de Sky Sport Italia. Après, je ne me souviens d'aucune autre action de Grenade. Nous devons être fiers de ce que nous avons fait, sans regret. Lors des deux matches, nous l'avons montré, nous avons quelque chose de plus qu'eux."

L'ancien milieu de terrain de l'AC Milan a aussi fulminé contre les coups de sifflet intempestifs de l'arbitre, venant récompenser le jeu très hâché de l'équipe andalouse. "Je pense que ceux qui nous représentent doivent faire en sorte que les équipes italiennes soient plus respectées en Europe, a-t-il pesté. Ces trois derniers jours, on a tout vu." Il fait ainsi référence au carton rouge très contesté reçu par Remo Freuler, milieu de l'Atalanta Bergame face au Real Madrid en Ligue des champions (0-1), mercredi.

"En première mi-temps on a joué 17-18 minutes, en seconde encore moins, poursuit-il pour dénoncer l'incapacité d'enchainer les actions. Je mets ma main au feu: si une équipe italienne se permet de jouer un match de coupe d'Europe comme ça, le lendemain on est dans les journaux."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Cette élimination pourrait un peu plus fragiliser le poste de Gattuso qui a récemment fulminé contre son président Aurelio de Laurentiis, l'accusant de lui chercher un successeur. Naples est actuellement 7e de Serie A, à quatre points de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions.