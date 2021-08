Ligue Europa: groupe relevé pour l’AS Monaco avec le PSV Eindhoven, la Real Sociedad et Sturm Graz

L’AS Monaco a hérité du groupe B avec le PSV Eindhoven, la Real Sociedad, Sturm Graz lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa, réalisé vendredi à Istanbul.

Après son élimination en barrage de Ligue des Champions contre le Chakhtior Donetsk (0-1, 2-2), Monaco a été reversé en Ligue Europa. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi et le club de la Principauté est tombé dans un groupe assez compliqué. Le PSV Eindhoven, la Real Sociedad et Sturm Graz seront les adversaires de l’AS Monaco durant cette phase de groupe de Ligue Europe 2021-2022.



Les hommes de Niko Kovac feront face au PSV Eindhoven, également éliminé en barrage de Ligue des Champions, face à Benfica. Après une défaite, 2-1, au Portugal, le club néerlandais n’a pas réussi à faire son retard lors du match retour. Le PSV Eindhoven sera ambitieux durant cette compétition européenne.



Dans ce groupe relevé, il y a aussi la Real Sociedad, cinquième du dernier championnat d’Espagne. Cette équipe pourra compter sur la nouvelle star du football suédois, Alexander Isak. Cet attaquant de 21 ans, a disputé 34 matchs de Liga pour 17 buts marqués la saison dernière. Mikel Oyarzabal, est aussi un joueur important de cet effectif. Cet été, l’attaquant a disputé l’Euro 2020, éliminé en demi-finale, mais aussi les Jeux olympiques de Tokyo, défaite en finale contre le Brésil.



Enfin, le club autrichien de Sturm Graz fait office de petit poucet dans ce groupe B. Le club a dû éliminer le club slovène de Mura (3-1, 2-0) pour atteindre la phase de groupe de la Ligue Europa 2021-2022.

Le programme connu demain

Si le programme complet de ce groupe B où figure l’AS Monaco sera connu samedi, on connaît déjà les dates des six matchs de cette phase de groupes :



16 septembre: journée 1

30 septembre: journée 2

21 octobre: journée 3

4 novembre: journée 4

25 novembre: journée 5

9 décembre: journée 6



Pour rappel, le premier du groupe est directement qualifié en huitième de finale, le deuxième jouera un seizième de finale contre un troisième de Ligue des Champions et le troisième sera reversé en Conférence League, nouvelle compétition de l’UEFA que dispute, le Stade Rennais.

