Ligue Europa: Ibrahimovic pourrait revenir pour Milan-Manchester United

Forfait au match aller, Zlatan Ibrahimovic (39 ans) pourrait être rétabli pour la réception de Manchester United, jeudi (21h, sur RMC Sport) en 8e de finale retour de la Ligue Europa.

Absent depuis quinze jours en raison d’une blessure aux adducteurs, Zlatan Ibrahimovic (39 ans) pourrait faire son retour pour fêter ses retrouvailles avec l’un de ses anciens clubs. L’attaquant de l’AC Milan a partagé sa journée de lundi entre entraînement avec ses coéquipiers et travail en salle. Cette reprise ouvre la possibilité pour le Suédois d’être retenu dans le groupe pour le choc entre l’AC Milan et Manchester United, jeudi en 8e de finale retour de la Ligue Europa (21h, sur RMC Sport). Il avait manqué le match aller à Old Trafford (1-1). L’optimisme est de mise mais une décision sera prise ce mardi.

S’il est retenu dans le groupe, l’ancien joueur du PSG ne devrait pas postuler à une place de titulaire pour éviter une rechute, alors que son retour avec la sélection suédois approche. Le joueur s’est blessé le 1er mars dernier lors de la victoire arrachée sur le terrain de l’AS Rome (1-2). En son absence, le club lombard a perdu des points très importants dans la course au titre avec un match nul face à l’Udinese (1-1) et une défaite à domicile contre Naples (0-1), le week-end dernier. Longtemps leader, Milan est désormais décramponné dans la lutte pour le scudetto avec neuf points de retard sur l’Inter Milan, premier à onze journées de la fin.

Pendant sa convalescence, Ibrahimovic est resté très actif publiquement puisqu’il a animé le festival de San Remo. Sa participation a créé quelques polémiques. Il a même connu une petite mésaventure en se retrouvant bloqué dans les bouchons alors qu’il devait se rendre sur scène. Il avait finalement été véhiculé par un motard pour rallier les 50 kilomètres qui le séparaient du festival.

Pour le côté sportif, l’AC Milan devrait récupérer une autre pièce maitresse pour la réception de Manchester United, jeudi. Le milieu de terrain Ismael Bennacer est en effet rétabli. Ce ne sera pas le cas de l’attaquant croate, Mario Mandzukic, dont le retour à la compétition est programmé après la trêve internationale.