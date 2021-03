Ibrahimovic en remet une couche sur LeBron James

Après avoir taclé une première fois LeBron James sur son engagement politique, Zlatan Ibrahimovic a expliqué à nouveau son point de vue après la réponse cash ces derniers jours de la star de NBA.

Un sportif de haut-niveau peut-il prendre publiquement des positions politiques? A ce sujet, Zlatan Ibrahimovic et LeBron James ne partagent pas le même point de vue et n’ont pas hésité à le faire savoir ces derniers jours. L’attaquant suédois a été le premier à remettre en cause l’engagement de la star des Lakers de Los Angeles.

“Pour être honnête, je n’aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur métier. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ton domaine, avait conseillé Ibra en évoquant le cas de LeBron James, dans un entretien pour Discovery+. Moi je joue au foot parce que c’est là-dedans que je suis le meilleur. Je ne me mêle pas de politique",

"Les sportifs doivent être des sportifs"

Les propos d’Ibrahimovic n’ont pas mis longtemps à trouver une caisse de résonance de l’autre côté de l’Atlantique, où le quadruple vainqueur NBA a rapidement réagi en défendant ses convictions. “Je ne vais jamais me taire sur des choses que j'estime ne pas être bonnes. Je dénonce le racisme, les injustices sociales, la suppression du vote, les choses qui ne passent pas dans notre communauté, s’était défendu LeBron James après les propos de Zlatan Ibrahimovic. Parce que je fais partie de cette communauté et je vois les choses qui s'y passent et qui continuent de se passer à travers les 300 enfants de mon école qui traversent les mêmes choses. Ils ont besoin d'une voix et je suis leur voix."

Animant cette semaine le célèbre festival de San Remo, Zlatan Ibrahimovic a pris le temps à nouveau de répondre au basketteur et d'expliquer son point de vue. “Le racisme et la politique sont deux choses différentes. En tant que sportifs, nous unissons le monde, là où les politiques le divisent. Tout le monde est le bienvenu dans le sport et ça n’a rien à voir avec vos origines, et on fait ce qu’on fait pour unir les gens. On ne fait pas d’autres choses car nous n’y sommes pas bons, et sinon ce serait de la politique, s'est encore justifié l'actuel buteur de l'AC Milan, répondant à LeBron James. C’est mon message. Les sportifs doivent être des sportifs. Les politiciens doivent être des politiciens.”

Pas sûr que Zlatan Ibrahimovic et LeBron James parviennent à se mettre d'accord. Souffrant des adducteurs, l'ancien joueur du Los Angeles Galaxy sera éloigné des terrains pendant une dizaine de jours. Cette saison, le joueur de 39 ans a inscrit 14 buts en Serie A.