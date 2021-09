Ligue Europa: l’OL et Toko Ekambi trop forts pour Bröndby

Après avoir battu les Rangers à Glasgow, l’Olympique Lyonnais a signé une deuxième victoire en deux matchs en Ligue Europa, en dominant Bröndby 3-0 grâce à un doublé et une passe décisive de Karl Toko Ekambi et un but d'Houssem Aouar. L'OL est en tête de son groupe avant un déplacement sur la pelouse du Sparta Prague.

L’OL enchaîne. L’Olympique Lyonnais a confirmé son excellent début de campagne européenne en signant ce jeudi sa deuxième victoire de rang face à Bröndby, 3-0. Quinze jours après être allée brillamment s’imposée sur la pelouse des Rangers, l’équipe de Peter Bosz n’est pas tombée dans le pièges des Danois, battus logiquement au Groupama Stadium. Une victoire qui porte la griffe de son attaquant camerounais Karl Toko Ekambi.

Déjà buteur en Ecosse, l’ancien Angevin s’est offert un doublé en deuxième période (64e, 71e). Le premier sur une remise de la tête de Paqueta, le second après un festival de Rayan Cherki. Mais Toko Ekambi a aussi gonflé ses stats avec une passe décisive splendide pour Houssem Aouar, auteur d’une tête plongeante de toute beauté pour son 1er but de la saison (86e).

>> Ligue Europa: revivez OL-Bröndby (3-0)

Et maintenant le derby

Privé de nombreux joueurs (Dembélé, Slimani, Denayer, Boateng), Peter Bosz avait très peu fait tourner, faisant à nouveau confiance à ses titulaires habituels. Un choix payant puisque l’OL est seul leader du groupe A avec deux points d’avance sur le Sparta Prague. Les Tchèques, qui ont battu les Rangers (1-0), seront les prochains adversaires de l’OL le 21 octobre. En attendant, les Gones peuvent désormais se concentrer sur le derby à Saint-Etienne, dimanche à Geoffroy-Guichard en clôture de la 9eme journée de Ligue 1.