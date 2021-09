OL-Bröndby: Aouar, Paqueta, Toko Ekambi... Bosz ne fait pas tourner

Après sa belle victoire face aux Rangers, l’Olympique Lyonnaos accueille les Danois de Bröndby jeudi (18h45) au Groupama Stadium lors de la 2eme journée de Ligue Europa.

L'Olympique Lyonnais enchaîne. Dans un rythme infernal, l'OL a rendez-vous avec la Ligue Europa ce jeudi. Quinze jours après s'être brillamment imposés sur la pelouse des Rangers (0-2), les Gones accueillent Bröndby à 18h45 au Groupama Stadium. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1. Avec trois points au compteur, l'OL espère poursuivre son aventure européenne avec une 2eme victoire de rang avant un déplacement sur la pelouse du Sparta Prague le 21 octobre.

Aouar titulaire

La tâche ne s'annonce pas évidente pour Peter Bosz qui doit composer avec quelques soucis pour établir sa compo. C'est notamment le cas en attaque. Après Moussa Dembélé, Islam Slimani a dû déclarer forfait pour la réception des Danois. Outre l'Algérien, Boateng et Denayer sont aussi out en défense centrale. L'ancien entraîneur de l'Ajax a donc décidé d'associer Da Silva et Diomandé en charnière centrale. Toko Ekambi devrait évoluer en pointe derrière un trio Shaqiri-Paqueta-Aouar. Peter Bosz ne fait donc pas beaucoup tourner avant le derby très attendu face à Saint-Etienne dimanche soir.

La compo de l'OL :

Lopes - Dubois, Da Silva, Diomandé, Emerson - Guimaraes, Thiago Mendes - Shaqiri, Aouar, Paqueta - Toko Ekambi