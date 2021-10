Ligue Europa: l'OM décroche un bon point à la Lazio, Pau Lopez décisif

Dominateur en première période mais sérieusement bougé en fin de match, l'OM a accroché la Lazio (0-0), ce jeudi, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Tout reste possible pour la qualification.

Encore quelques regrets pour Marseille. Déjà tenu en échec par le Lokomotiv Moscou (1-1) et Galatasaray (0-0), l'OM a concédé un nouveau nul ce jeudi face à la Lazio Rome (0-0), à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Avec trois points et la troisième place provisoire de la poule E, en attendant Lokomotiv Moscou-Galatasaray ce soir (21h), tout reste possible pour la qualification pour les huitièmes de finale (le premier sera directement qualifié pour le prochain tour, le deuxième disputera des barrages). Mais il y avait mieux à faire, comme l'a reconnu William Saliba sur RMC Sport : "On a fait une très belle première période, on n'a pas su concrétiser. On a souffert dans les dix dernières minutes. Rien n'est perdu. Il va falloir commencer à gagner si on veut se qualifier."

Quatre jours après un succès séduisant contre Lorient (4-1) et avant le choc dimanche face au PSG, Jorge Sampaoli n’a pas fait souffler ses cadres, preuve de l’importance accordée à cette compétition. Avec Arkadiusz Milik titulaire pour la deuxième fois de suite, l’OM a bien démarré dans un Stadio Olimpico loin d’être plein et moins hostile que prévu. Forcément déterminé à briller, Cengiz Ünder a donné le ton d’entrée. L'ailier turc prêté cette saison par la Roma, poison constant pour la défense adverse, a été le premier à dégainer d’une volée dévissée à la réception d’un centre de Pol Lirola (14e). Après Milik, dont la tentative du gauche est venue flirter avec le montant de Thomas Strakosha (20e), Ünder a remis ça sur une frappe enroulée du gauche détournée par le portier albanais (40e).

Pau Lopez en forme

Dominateur, efficace au pressing et rarement inquiété par l’actuel cinquième de Serie A, qui restait sur une victoire contre l’Inter (3-1), l’OM a réussi une première période de bonne facture. Avec ce manque d’efficacité pour seul bémol. Devant le visage affiché par sa Lazio, Maurizio Sarri a forcément dû hausser le ton à la pause. Car au retour des vestiaires, les Italiens se sont tout de suite montrés plus dangereux. Mention spéciale pour Ciro Immobile. Proche de marquer une première fois après avoir pris le meilleur sur William Saliba (51e), le capitaine de la Lazio s’est ensuite vu refuser un but pour une position de hors-jeu (58e), avant de trouver la barre (69e).

Il a aussi fallu des grosses parades de Pau Lopez, toujours préféré à Steve Mandanda, pour empêcher Mattia Zaccagni (67e) et Immobile (87e) d'ouvrir le score. Mais l’OM a aussi eu les munitions pour faire la différence en seconde période. Il a surtout manqué un brin de réussite à Payet, et Strakosha a brillé devant Ünder (65e). Prochain rendez-vous en Ligue Europa le 4 novembre (sur RMC Sport), avec la réception de la Lazio au Vélodrome. Mais avant cela, c'est donc le PSG qui arrive dans trois jours.

