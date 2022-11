Ligue Europa: "L'UEFA nous prend pour des cons", la colère de Sarri avant Feyenoord-Lazio

La Lazio Rome se déplace sur le terrain du Feyenoord Rotterdam ce jeudi (18h45) pour la dernière journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Le club néerlandais, avec l'accord de sa Fédération et de l'UEFA, n'a pas joué le week-end dernier. Une situation d'injustice pour Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Lazio Rome, qui s'en est pris aux instances.

En tête de son groupe de Ligue Europa avant la dernière journée, avec huit points, la Lazio Rome peut encore être éliminée de la compétition. L'équipe de Maurizio Sarri se déplace à Rotterdam ce jeudi (18h45) pour défier le Feyenoord, qui compte trois unités de retard et qui a été battu 4-2 à l'aller en Italie.

"Honte à l'UEFA"

Le Feyenoord Rotterdam n'a plus joué depuis jeudi dernier et un déplacement en Autriche, sur la pelouse du Sturm Graz. Selon Sky Italia, l'UEFA a autorisé au club néerlandais de reporter son match de championnat prévu le week-end dernier. De son côté, la Lazio Rome a été battue dimanche par la Salernitana (3-1).

Interrogé sur le sujet mercredi en conférence de presse, Maurizio Sarri n'a pas caché sa colère: "Le match était au calendrier. Honte à l'UEFA de permettre à une Fédération de faire ça, a pesté le technicien italien. On se sent pris pour des cons comme doivent le penser Sturm Graz et Midtjylland (les autres équipes du groupe, NDLR)."

Dans le même temps ce jeudi, le Sturm Graz, qui compte huit points comme la Lazio Rome, ira au Danemark pour jouer contre Midtjylland, qui compte cinq points. En clair, les quatre équipes pourraient se retrouver avec le même nombre d'unités. Pour Sarri et ses joueurs, la situation reste toutefois assez simple avec une victoire qui leur permettrait de s'assurer la qualification.