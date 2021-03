Ligue Europa: la Ligue 1 devra supporter Manchester United et l’Ajax, voire l’AS Rome

Si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié en Ligue des champions, il offrira une qualification directe pour les phases de poule au 3e de Ligue 1. Sur les équipes encore en lice, seules trois semblent en mesure de faire les affaires françaises.

S’il n’y a plus de représentants français en Ligue Europa depuis l’élimination de Lille en 16es de finale, la Ligue 1 a des raisons de continuer à suivre la compétition. Notamment les quatre équipes actuellement en lutte pour le podium: Lille, le PSG, l’OL et Monaco. Les deux premiers seront directement qualifiés pour les phases de poules de la prochaine Ligue des champions. Mais le troisième aura droit à l’habituel parcours du combattant avec une entrée en lice au troisième tour de qualification et quatre matchs à disputer pour rejoindre les poules.

Un biais permet d’éviter ce détour piégeux: si le vainqueur de la Ligue Europa (qui obtient un billet direct pour les phases de poules de la C1) est déjà qualifié pour les groupes de la Ligue des champions par son championnat, il offre une qualification directe au troisième de Ligue 1, comme l’indique l’article 3.04 du règlement de la compétition de l’UEFA.

Lyon et Rennes en ont pleinement bénéficié ces dernières saisons grâce aux victoires de l’Atlético de Madrid en 2018, de Chelsea en 2019, puis du FC Séville en 2020. Les Bretons avaient même obtenu leur première qualification de l’histoire en poules de la plus prestigieuse des compétitions des clubs dès les demi-finales de la dernière édition de la Ligue Europa. Les quatre équipes présentes dans le dernier carré (Manchester United, Inter, Shakthar Donetsk et Séville) étant déjà qualifiées pour la C1 par leur championnat.

Manchester United et l’Ajax, les meilleures chances

Ce sera beaucoup plus serré cette année. Parmi les huit équipes qualifiées en quarts, seules trois semblent en mesure d’envoyer le troisième de Ligue 1 en poules de la C1 la prochaine saison en cas de victoire finale en Ligue Europa. Manchester United et l’Ajax Amsterdam présentent les meilleures chances. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer sont bien partis pour terminer dans le Top 4 de la Premier League (2e avec 9 points d’avance sur le 5e) alors que les Néerlandais sont lancés vers un nouveau titre qui leur ouvrira une qualification directe (les Pays-Bas ont doublé la Turquie au classement UEFA et sont désormais à la 10e place qui offre cette qualification).



L’AS Rome est l’autre équipe pouvant délivrer le précieux billet. Les coéquipiers du Français Jordan Veretout devront pour cela terminer dans le Top 4 de la Serie A (en plus de remporter la C3). Ils en sont assez proches avec deux points de retard sur l’Atalanta, 4e.

Deux places en Ligue Europa, une en Conference League

Les cinq autres équipes en lice ne donnent aucun espoir. Arsenal (10e de premier League à 10 points du Top 4), Villarreal (7e de Liga à 14 points du Top 4) et Grenade (8e de Liga à 18 points du Top 4) sont lâchés dans la course à la Ligue des champions dans leur championnat. Le Dinamo Zagreb sera versé au deuxième tour des qualifications s’il remporte le championnat croate alors que le Slavia Prague sera au troisième tour s’il triomphe en République tchèque. Le tirage au sort des quarts et des demies aura lieu ce vendredi midi.



Derrière les trois premières places, le 4e de Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France seront qualifiés pour la phase de poules de la Ligue Europa. Le cinquième sera versé en barrages de la Conference League, nouvelle compétition européenne lancée la saison prochaine. Si le vainqueur de la Coupe de France est déjà qualifié pour une compétition européenne, le 5e prendra sa place en Ligue Europa et le 6e ira en Conférence League.