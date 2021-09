OL: la présence surprenante de Marcelo sur la liste pour la Ligue Europa

L’Olympique Lyonnais, qui dispute la Ligue Europa cette saison, a inscrit 25 joueurs auprès de l’UEFA. Parmi cette liste, on retrouve Marcelo, pourtant mis à l’écart par le club depuis le 15 août. Les nouvelles recrues, Jérôme Boatang et Xherdan Shaqiri, seront également de la partie.

La liste A de 25 joueurs de l’Olympique Lyonnais pour la Ligue Europa comporte une surprise. Le défenseur central, Marcelo, est inscrit par le club rhodanien alors qu’il est mis à l’écart depuis le 15 août dernier et une défaite, 3-0, sur la pelouse du SCO d’Angers. Le Brésilien a été écarté du groupe professionnel pour mauvais comportement après cette déroute. Des discussions ont été engagées pour un départ dans la foulée alors qu’il avait signé en mars une prolongation de deux ans.



Dans les derniers jours du mercato, le club de Jean-Michel Aulas avait tenté de se séparer de son défenseur sous contrat jusqu’en juin 2023, mais Marcelo a refusé deux offres, comme l'a expliqué Juninho, le directeur sportif, lors de la présentation officielle de Jérôme Boateng.



"Marcelo a reçu des propositions pour partir, peut-être meilleures que la nôtre, a d’ailleurs reconnu Juninho. On l’a libéré s’il voulait partir. C’est son choix de ne pas partir. Il a décidé de ne pas y aller. Il avait la proposition d’au moins deux clubs."



Les recrues estivales, dont le champion du monde 2014, Jérôme Boateng et le Suisse Xherdan Shaqiri, font partie des 25 joueurs que Peter Bosz pourra utiliser durant cette phase de groupe. L’OL se retrouve dans le groupe A avec Glasgow, le Sparta Prague et Brondby. Les jeunes joueurs issus du centre de formation sont eux placés majoritairement sur la liste B, dont les joueurs sont sollicitables jusqu'à la veille du match.

La liste A de l'OL:

Gardiens : Lopes, Barcola, Pollersbeck

Défenseurs : Diomandé, Emerson, Denayer, Marcelo, Henrique, Dubois, Da Silva, Boateng, Ndiaye

Milieux : Aouar, Paqueta, Keita, T. Mendes, Caqueret, Shaqiri, Guimaraes, Iala

Attaquants : Toko-Ekambi, Dembélé, Kadewere, Slimani, Reine-Adélaïde

>> La Ligue Europa est à suivre en direct sur RMC Sport