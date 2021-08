Ligue Europa: le calendrier complet des matchs de l'OM, l'OL et Monaco en phase de poules

L'UEFA a dévoilé ce samedi matin le calendrier complet de la phase de groupes de la Ligue Europa. L'OL, l'OM et l'AS Monaco, les trois clubs français engagés dans la compétition, connaissent désormais leurs futures échéances pour les prochaines semaines.

Les trois clubs français engagés pour la phase de groupes de la Ligue Europa connaissent désormais leur calendrier. Le 16 septembre prochain, l'OL se déplacera à Glasgow, en Ecosse, pour défier les Rangers de Steven Gerrard, qui restent sur un titre en championnat. L'AS Monaco recevra le même jour le club autrichien de Sturm Graz, alors que l'OM ira en Russie pour affronter le Lokomotiv Moscou (18h45).

Sur la phase aller, l'OL et l'AS Monaco n'accueilleront qu'une rencontre, avec le 30 septembre pour l'OL face au club danois de Brondby. Le même jour, l'OM accueillera Galatsaray et l'AS Monaco se déplacera sur le terrain de la Real Sociedad. L'OL jouera ses match à domicile face aueSparta Prague et les Rangers sur leur phase retour, dans un groupe A assez abordable pour l'équipe de Peter Bosz.

L'OM devra aussi gérer un déplacement à Rome, face à la Lazio, le 21 octobre à l'issue de sa phase aller. Le club dirigé par Pablo Longoria a hérité d'un groupe assez compliqué sur le papier, avec des adversaires qui sont habitués à la Ligue des champions. Pour l'AS Monaco, le tirage n'a pas été si simple non plus avec également le PSV Eindhoven et la Real Sociedad.

Pour rappel avec le nouveau format, le premier de chaque groupe rejoindra directement les huitièmes de finale. Le deuxième de chaque poule affrontera lors d'un seizième de finale un troisième de groupe de Ligue des champions. Et en cas de troisième place en phase de groupes de Ligue Europa, le club en question sera reversé en League Conference pour y jouer un seizième de finale face à un deuxième de groupe de cette nouvelle compétition de l'UEFA.

Calendrier de l'OL:

16 septembre (21h): Rangers FC - OL

30 septembre (18h45): OL - Brondby

21 octobre (21h): Sparta Prague -OL

4 novembre (18h45): OL - Sparta Prague

25 novembre (21h): Brondby - OL

9 décembre (18h45): OL - Rangers FC

Calendrier de l'OM:

16 septembre (18h45): Lokomotiv Moscou - OM

30 septembre (21h): OM - Galatasaray

21 octobre (18h45): Lazio - OM

4 novembre (21h): OM - Lazio

25 novembre (18h45): Galatasaray - OM

9 décembre (21h): OM - Lokomotiv Moscou

Calendrier de l'AS Monaco:

16 septembre (21h): AS Monaco - Sturm Graz

30 septembre (18h45): Real Scoiedad - AS Monaco

21 octobre (21h): PSV Eindhoven - AS Monaco

4 novembre (18h45): AS Monaco - PSV Eindhoven

25 novembre (21h): AS Monaco - Real Sociedad

9 décembre (18h45): Sturm Graz - AS Monaco