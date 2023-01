Manchester United: "Le meilleur endroit où être", la marque de confiance de Ten Hag à Rashford

En grande forme depuis quelques semaines, Marcus Rashford, qui emplie les buts avec Manchester United, est sous contrat jusqu’en 2024 et son avenir reste incertain. Dans des propos retranscrits par le Daily Mail, Erik Ten Hag a fait savoir à son attaquant qu’il n’a aucun intérêt à aller ailleurs.

Il semble très loin le Marcus Rashford en perte de confiance, qui ne parvenait plus à hisser son équipe vers le haut. Depuis la reprise des championnats, l’attaquant est dans une forme étincelante avec quatre buts sur les six derniers matchs de Premier League. Si cela profite à Manchester United, qui est en bonne position pour retrouver la Ligue des champions, les performances de l’Anglais suscitent des convoitises.

Un point crucial, d’autant que Rashford est sous contrat jusqu’en 2024, ce qui fait que les Red Devils ne seront pas forcément en position de force dans ce dossier. Interrogé sur l’avenir de son joueur, Erik Ten Hag a fait savoir, dans des propos retranscrits par le Daily Mail, que l’enfant du club n’a aucun intérêt à quitter sa maison: "Je pense qu'il comprend que Manchester United est son club, c'est la première chose. Mais aussi, dans cet environnement, dans cette équipe, je pense qu'il joue son meilleur football."

"Nous voulons construire la meilleure équipe"

Si, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United a dû mal à retrouver sa gloire d’antan, Ten Hag semble de plus en plus en mesure de ramener les Anglais vers les sommets qu’ils avaient quitté. C’est en tout cas l’intention du Néerlandais qui veut compter sur Rashford pour l’aider dans cette tâche: "Je dirais que c'est le meilleur endroit pour être parce que nous voulons construire la meilleure équipe, d'abord en Angleterre, puis en Europe, puis dans le monde (…) Cette équipe est construite pour que ses qualités soient mises en avant et je pense qu'il le sait."

Vu son attachement affiché pour le 4e de Premier League, il est fort possible que cette grosse marque de confiance pousse Rashford à une réflexion poussée sur son avenir. Tenter une expérience à l’étranger, ou aider Ten Hag à ramener les Mancuniens sur le devant de la scène. Dernièrement, la presse anglaise expliquait que le club était ouvert à une prolongation, mais pas au point d'offrir un pont d'or à son joueur.