Mercato: le père de Messi ferme la porte à un retour de son fils au Barça

Présent ce jeudi à Barcelone, Jorge Messi, le père et représentant de Lionel Messi, a balayé les rumeurs évoquant un possible retour de son fils au Barça.

Il n’a pas voulu trop en dire, mais il a tout de même fini par lâcher un indice sur l’avenir de son fils. Présent ce jeudi à Barcelone, Jorge Messi, père et représentant de Lionel Messi, a fermé la porte à un hypothétique retour au Barça.

"Je ne pense pas que Leo rejouera pour le Barça. Les conditions ne sont pas réunies. Nous n'avons pas parlé à (Joan) Laporta et il n'y a pas d'offre", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le quotidien Sport.

Ça n'avance pas pour la prolongation de Messi

En fin de contrat en juin prochain avec une année en option, Messi n’a pas encore prolongé au PSG. Comme expliqué par RMC Sport, les discussions se poursuivent entre le club et le septuple Ballon d’or mais pour l’heure, le dossier n’avance pas.

Si son nom a circulé en Catalogne pour un éventuel retour au Barça - qui ne semble pas d’actualité à en croire les récents échos de son père et de son frère - les pistes menant aux Etats-Unis ou à des destinations telles que l’Arabie Saoudite reviennent régulièrement. L'Inter Miami a fait du joueur sa priorité et des contacts existent.

Mais pour l'instant, Messi est toujours un joueur du PSG et tout peut se passer dans ce dossier, d’une prolongation à un départ en fin de saison. "Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux du club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester", avait expliqué le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi sur RMC dans Rothen s'enflamme le 16 décembre.