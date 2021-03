Ligue Europa: le tirage complet des quarts et des demi-finales

Le tableau final de la Ligue Europa est connu après le tirage au sort effectué ce vendredi au siège de l'UEFA, en Suisse. Manchester United, favori de la compétition, défiera Grenade. Le choc de ces quarts aura lieu entre l'Ajax Amsterdam et l'AS Rome.

En parallèle du tirage du tableau final de Ligue des champions, l'UEFA a comme de coutume réalisé aussi un peu plus tard le tirage au sport de Ligue Europa. Au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse, Gaël Clichy a été convié pour tirer les quatre quarts de finale à venir, mais aussi le tableau final.

L'ancien latéral gauche d'Arsenal a été plutôt clément avec les Gunners. Les joueurs de Mikel Arteta défieront le Slavia Prague mais devront se déplacer néanmoins en République tchèque pour le retour. En cas de succès, Arsenal retrouverait au stade des demi-finales le vainqueur de la confrontation entre Villarreal et le Dinamo Zagreb. Ce serait potentiellement des retrouvailles entre Unai Emery et son ancienne équipe, alors que le technicien espagnol se trouve actuellement à la tête du "sous-marin jaune". Habitué des sacres en C3, Emery devra se méfier quand même de l'équipe croate, tombeuse de Tottenham au tour précédent.

Tirage clément pour Manchester United

Vainqueur de l'AC Milan lors du choc des huitièmes de finale, Manchester United a connu un tirage idéal avec un affrontement face à Grenade, et aura l'avantage de recevoir à Old Trafford la rencontre retour. Dans cette partie de tableau, on retrouve certainement le choc de ces quarts de finale entre l'Ajax Amsterdam et l'AS Rome. Après avoir disposé du LOSC lors des seizièmes, le club néerlandais a facilement disposé des Young Boys de Berne pour se qualifier.

L'Ajax Amsterdam et Manchester United pourraient se rappeler quelques souvenirs en cas de demi-finale. Les deux équipes s'étaient retrouvées en 2017 en finale de Ligue Europa, remportée alors par les Red Devils entraînés par José Mourinho.

Les affiches des quarts de finale:

Grenade - Manchester United

Arsenal - Slavia Prague

Ajax Amsterdam - AS Rome

Dinamo Zagreb - Villarreal

L'aller aura lieu le jeudi 8 avril et le retour le 15 avril.

Le tableau des demi-finales:

Grenade ou Manchester United - Ajax Amsterdam ou AS Rome

Dinamo Zagreb ou Villarreal - Arsenal ou Slavia Prague