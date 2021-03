Ligue des champions: le Bayern redoute le PSG et Mbappé

Vainqueur face au PSG en finale de la Ligue des champions en août dernier, le Bayern Munich se méfie de ses retrouvailles avec le club parisien en quarts de finale de l’édition 2020-2021.

Le Bayern était peut-être l’adversaire le plus redoutable des quarts de finale. Et le PSG est tombé dessus. Le club de la capitale va retrouver le géant bavarois, qui l’a battu en finale de la dernière édition (1-0), en août dernier. Huit mois plus tard, les deux équipes se retrouveront dans une double confrontation cette fois. Et la crainte est partagée des deux côtés.

Dans un message publié sur le site officiel du club, Hasan Salihamidzic, directeur sportif du club, a rapidement fait part de sa méfiance.

"Paris est une très bonne équipe, explique-t-il. Ils sont actuellement deuxièmes de leur championnat mais ils nous proposeront un défi de taille. Ils ont un nouvel entraîneur avec (Mauricio) Pochettino. C'est un bon entraîneur, qui fait du bon travail. Ils ont des joueurs de haut niveau. Et avec Mbappé, un attaquant qui a tout et qui est très dangereux."

La presse allemande se méfie aussi

La presse allemande ne s’emballe pas non plus face à cet adversaire, présenté comme "l'une des bêtes noires" du Bayern par Polo Breitner, spécialiste de l’Allemagne pour RMC Sport. Paris présente en effet un bilan positif face aux Bavarois en Europe (cinq victoires à quatre) et seul le Real Madrid a infligé plus de défaites (10) que le PSG à l’ogre bavarois.

Le PSG aura l’avantage de recevoir au retour au Parc des Princes. La dernière visite des Bavarois dans la capitale française s’était soldée par une sévère défaite (3-0) en septembre 2017.

