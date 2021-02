Ligue Europa: Lille s'est fait léser par l'arbitrage, selon Courbis

Rolland Courbis, membre de la Dream Team RMC Sport, s'emporte contre le laxisme de l'arbitre du match entre l'Ajax Amsterdam et Lille (2-1), jeudi en Ligue Europa. Il estime que deux penalties n'ont pas été sifflés en faveur des Nordistes.

Lille s'est fait sortir de la Ligue Europa par l'Ajax Amsterdam, jeudi. Les Lillois se sont inclinés à chaque fois sur le même score (2-1) mais au terme de prestations bien différentes. Celle du retour aux Pays-Bas fut séduisante et peut laisser des regrets aux hommes de Christophe Galtier, pas aidés par quelques décisions arbitrales discutables. Ce qui hérisse Rolland Courbis, membre de la Dream Team RMC.

"Je commence à être fatigué de voir cet arbitrage, lâche l'ancien entraîneur. Il faut trois penalties pour finalement en avoir un qui n'avait même pas été sifflé. Que tu ne siffles pas un penalty, c'est déjà emmerdant. Mais un deuxième et un troisième... Il a dû y avoir du remord dans la camionnette (du VAR, ndlr) et l'arbitre a été appelé et a finalement donné un penalty aux Lillois."

En premire période, l'arbitre écossais William Collum s'est abstenu de siffler une charge d'Antony sur Renato Sanches à l'entrée (dans?) de la surface néerlandaise. Il lui a également fallu près de deux minutes pour prendre sa décision d'accorder un penalty aux Lillois en fin de match après une charge pourtant évidente de Martinez sur Jonathan David.

Galtier ne polémique pas

A l'issue de la rencontre, Christophe Galtier n'a pas souhaite polémiquer sur les décisions de l'homme en noir. "Je n'ai pas revu toutes les images, a-t-il expliqué. Il y a peut-être sûrement plus de malice de la part de l'adversaire. J'ai été informé par l'arbitre assistant que toutes les situations avaient été vérifiées (à la vidéo). Mais je ne peux pas me réfugier derrière ça, on s'est sabordé la semaine dernière lors des dernières minutes."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Alors qu'ils menaient 1-0 à l'aller, les Lillois avaient concédé deux buts en toute fin de rencontre par Tadic (87e sp) et Brobbey (89e). Actuellement leader de Ligue 1 avec trois points d'avance sur Lyon, 2e, le Losc va désormais pouvoir se concentrer sur la course au titre et la Coupe de France.