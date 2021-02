Ajax-Lille: après l'élimination, Galtier reste frustré par le match aller

En conférence de presse après la défaite 2-1 du LOSC contre l'Ajax en seizièmes de finale retour de la Ligue Europa, Christophe Galtier a exprimé sa frustration par rapport aux deux buts encaissés à l'aller. Pour lui, ses joueurs doivent apprendre à être "bon" sur les deux rencontres.

Satisfait de la prestation de ses joueurs, malgré la défaite 2-1 du LOSC contre l'Ajax, Christophe Galtier est frustré par l'élimination en seizièmes de finale de Ligue Europa. Celle-ci est essentiellement due, selon lui, à la fin de match complètement ratée à l'aller. Les Lillois s'étaient inclinés sur le même score, en encaissant un penalty puis un deuxième but deux minutes après.

"Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette compétition, encore plus contre l'Ajax, on ne peut pas faire qu'un bon match pour se qualifier. Il faut être bon sur les deux, pour avoir une chance. C'est une leçon qu'il faut retenir. Parce que je n'ai toujours pas de réponse à mes questions sur le premier match", a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse, à Amsterdam.

"Ces dix dernières minutes coûtent cher"

Interrogé par un journaliste sur le rôle de l'arbitrage dans cette deuxième défaite, l'entraîneur du leader de la Ligue 1 a répondu ne pas pouvoir se "réfugier" derrière ce sujet. "On s'est sabordé les dix dernières minutes, la semaine dernière", a-t-il encore rappelé. "En étant très moyen, nous avions l'opporunité de mener au score. Ces dix dernières minutes coûtent cher, quand on voit ce que l'équipe a été capable de faire aujourd'hui", a-t-il ajouté, pointant aussi "plus de malice" chez l'adversaire et "peut-être un manque de maturité" dans ses rangs.

Christophe Galtier n'a en tout cas pas manqué d'insister sur la bonne prestation de ses troupes: "Évidemment que j'ai apprécie soir la manière dont mes joueurs ont évolué, ce qu'ils ont mis dans le match. Beaucoup de rythme, d'intensité et de jeu". Il a toutefois noté un problème de réalisme: "Sur la double confrontation, on est sanctionnés dans la surface. Ils ont eu très peu de ballons dans la surface ce soir, mais ils ont marqué deux buts. Nous nous sommes créés beaucoup de situations, mais on n'a marqué qu'un but. Il y a évidemment de la déception et de la frustration, mais j'ai aimé la manière dont l'équipe s'est comportée".