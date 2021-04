Manchester United-Grenade: la très belle volée de Cavani sur une remise de Pogba

Edinson Cavani a ouvert le score pour Manchester United, jeudi soir face à Grenade dans le cadre des quarts de finale retour de Ligue Europa. Ce but a permis aux Red Devils de mener 3-0 sur l'ensemble de la confrontation (en exclusivité sur RMC Sport Live 6).

Le "Matador" a mis Manchester United à l'abri. Dès la 6e minute du quart de finale retour de Ligue Europa contre Grenade, Edinson Cavani a ouvert le score pour les Red Devils d'une reprise de volée du pied gauche. Sans contrôle, l'attaquant uruguayen a parfaitement repris une remise aérienne intelligente de Paul Pogba.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

50e but pour Cavani

Il s'agit du premier but de la saison en Ligue Europa pour Edinson Cavani. Toutes compétitions confondues, cela fait désormais neuf réalisations (sept en championnat, une en Coupe de la Ligue anglaise, aucune en Ligue des champions).

C'est aussi le 50e but européen de sa carrière, en comptant ses passages au PSG et au Napoli. De surcroît, c'est la 11e saison consécutive qu'il fait trembler les filets sur la scène européenne (son premier but remonte à décembre 2012, lors d'un match de C3 du Napoli contre le PSV).

Sur le même sujet Slavia Prague-Arsenal: les Gunners soulagés avec trois buts en six minutes

Cette ouverture du score a permis à Manchester United de mener 3-0 sur l'ensemble de la double confrontation. À l'aller, la semaine précédente, le club anglais s'était en effet imposé 2-0, avec des buts de Marcus Rashford et de Bruno Fernandes.