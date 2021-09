Ligue Europa: Monaco ne rassure pas mais s’impose face au Sturm Graz

En difficulté en Ligue 1 et sorti en tour préliminaire de Ligue des champions, Monaco entamait la Ligue Europa avec une opposition abordable face au Sturm Graz. Si l’ASM n’a pas brillé, elle a assuré une victoire importante face aux Autrichiens (1-0).

Un début de sanction collective ou simple volonté de faire tourner alors que le rythme du calendrier s’accélère ? Niko Kovac avait effectué plusieurs modifications dans son onze de départ pour la réception du Sturm Graz à l’occasion de de la 1ère journée de Ligue Europa. Ismail Jakobs, Strahinja Pavlovic, Eliot Matazo, Wilson Isidor, Krepin Diatta… d’habituels titulaires s’étaient vus donner une chance ce jeudi.

Mais la hiérarchie monégasque ne risque pas d’être bousculée par le prestations du soir. Si l’ASM a dominé la possession et le jeu de position en première période, rares ont été les occasions tranchantes. La plus nette étant pour le Sturm Graz avec une frappe sur la barre de Ljubic (43e).

Golovin, entrée décisive

Résultat, Niko Kovac a haussé le ton en effectuant trois changements à la pause. Exit Jakobs Isidor et Gelson Martins, place à Caio Henrique, Fabregas et Golovin. Pour un effet immédiat… minime.

Mais le côté gauche animé par Henrique et Golovine a finalement fait basculer la rencontre. Après avoir éliminé dans la surface, le Russe a adressé un centre parfait pour la tête victorieuse de Krepin Diatta (1-0, 66e). Suffisant pour l’emporter et bien débuter alors que le PSV Eindhoven et la Real Sociedad se sont quittés sur un match nul (2-2, Götze et Gakpo pour le PSV, Januzaj et Isak pour la Real). Mais pas pour se rassurer après un début de saison difficile.